Україна здолала Англію в першому матчі чемпіонату Європи з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу перемогла Англію в першому матчі чемпіонату Європи.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Українці вже на 4 хвилині вийшли вперед. Після передачі воротаря відзначився Ігор Техненко, а ще через 3 хвилини він зробив дубль. Зрештою, в першому таймі українці відзначилися 4 рази, забивши ще два красиві м'ячі.
Другий тайм проходив майже без моментів і лише на 39 хвилині англійці зуміли відіграти 1 гол, а під кінець матчу вони забили і вдруге. Проте, майже одразу Україна відновила перевагу в 3 м'ячі. У підсумку, впевнена перемога українців.
Чемпіонат Європи з мініфутболу
Груповий етап, група В
Перший тур, 26 травня
Україна — Англія 5:2 (4:0)
Нагадаємо, збірна України потрапила в групу В. Окрім Англії, нашими суперниками також є Греція та Казахстан.
Розклад матчів збірної України
2 червня:
- 16:45 Україна — Греція
3 червня:
- 20:30 Казахстан — Україна