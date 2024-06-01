Україна здолала Англію в першому матчі чемпіонату Європи з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу перемогла Англію в першому матчі чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Українці вже на 4 хвилині вийшли вперед. Після передачі воротаря відзначився Ігор Техненко, а ще через 3 хвилини він зробив дубль. Зрештою, в першому таймі українці відзначилися 4 рази, забивши ще два красиві м'ячі.

Другий тайм проходив майже без моментів і лише на 39 хвилині англійці зуміли відіграти 1 гол, а під кінець матчу вони забили і вдруге. Проте, майже одразу Україна відновила перевагу в 3 м'ячі. У підсумку, впевнена перемога українців.

Чемпіонат Європи з мініфутболу

Груповий етап, група В

Перший тур, 26 травня

Україна — Англія 5:2 (4:0)

Нагадаємо, збірна України потрапила в групу В. Окрім Англії, нашими суперниками також є Греція та Казахстан.

Розклад матчів збірної України

2 червня:

16:45 Україна — Греція

3 червня: