Літтлер програв: визначився чемпіон Прем'єр-ліги
Завершився сезон-2025 Прем'єр-ліги з дартсу. Переможцем став Люк Хамфріс.
Він у фіналі переграв свого співвітчизника Люка Літтлера з рахунком 11:8.
Для обох спортсменів це був другий сезон у Прем'єр-лізі. Матч пройшов у Лондоні на "O2 Arena".
Хамфріс за перемогу отримав 275 тисяч фунтів стерлінгів. Літтлер – 125 тисяч фунтів.
"Цей момент для мене дуже важливий. Якщо я не виграю ще один титул, я буду щасливий, бо я вже виграв три найскладніші", – цитує Люка BBC.
30-річний Хамфріс у 2024 році став чемпіоном світу, а також виграв турнір World Matchplay. Ці турніри і Прем'єр-ліга входять до "потрійної корони" (Triple Crown) – це неофіційний термін, яким позначають виграш трьох найпрестижніших турнірів PDC (Professional Darts Corporation).
Вигравши Прем'єр-лігу, Хамфріс став лише четвертим гравцем, який має "потрійну корону" в дартсі. Раніше подібне вдавалося Гері Андерсоу, Філу Тейлору та Майклу ван Гервену.
"Я радий повідомити, що Прем'єр-ліга закінчилася – це були важкі 17 тижнів. Радий, що вона закінчилася, і що я посів друге місце, але я повернуся наступного року", – сказав Літтлер після поразки.
Прем'єр-ліга проходить з лютого по травень кожного року, починаючи з 2005. 8 гравців грають 16 "ночей" (кожен етап приймає якесь місто, турнір проходить в один день щочетверга). Переможець отримує 5 очок, фіналіст – 3, півфіналісти – по 2.
Найкращі 4 спортсмени за підсумками лігового етапу проходять у плейоф, де грають півфінал на виліт. У матчах 1/2 фіналу поразок зазнали валлієць Гервін Прайс та англієць Натан Аспіналл.