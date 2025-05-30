Літтлер програв: визначився чемпіон Прем'єр-ліги

Завершився сезон-2025 Прем'єр-ліги з дартсу. Переможцем став Люк Хамфріс.

Він у фіналі переграв свого співвітчизника Люка Літтлера з рахунком 11:8.

Для обох спортсменів це був другий сезон у Прем'єр-лізі. Матч пройшов у Лондоні на "O2 Arena".

Хамфріс за перемогу отримав 275 тисяч фунтів стерлінгів. Літтлер – 125 тисяч фунтів.

LUKE HUMPHRIES IS THE 2025 BETMGM PREMIER LEAGUE CHAMPION! 🏆#PLDarts25 pic.twitter.com/xW4uwUeFqE — PDC Darts (@OfficialPDC) May 29, 2025

The moment Luke Humphries won the 2025 BetMGM Premier League 🏆



Look what it means to him 🔥 #BetMGMDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/HdcZJnRO2o — BetMGM UK (@BetMGMUK) May 29, 2025

"Цей момент для мене дуже важливий. Якщо я не виграю ще один титул, я буду щасливий, бо я вже виграв три найскладніші", – цитує Люка BBC.

30-річний Хамфріс у 2024 році став чемпіоном світу, а також виграв турнір World Matchplay. Ці турніри і Прем'єр-ліга входять до "потрійної корони" (Triple Crown) – це неофіційний термін, яким позначають виграш трьох найпрестижніших турнірів PDC (Professional Darts Corporation).

Вигравши Прем'єр-лігу, Хамфріс став лише четвертим гравцем, який має "потрійну корону" в дартсі. Раніше подібне вдавалося Гері Андерсоу, Філу Тейлору та Майклу ван Гервену.

"Я радий повідомити, що Прем'єр-ліга закінчилася – це були важкі 17 тижнів. Радий, що вона закінчилася, і що я посів друге місце, але я повернуся наступного року", – сказав Літтлер після поразки.

Прем'єр-ліга проходить з лютого по травень кожного року, починаючи з 2005. 8 гравців грають 16 "ночей" (кожен етап приймає якесь місто, турнір проходить в один день щочетверга). Переможець отримує 5 очок, фіналіст – 3, півфіналісти – по 2.

en.wikipedia.org/wiki/2025_Premier_League_Darts

Найкращі 4 спортсмени за підсумками лігового етапу проходять у плейоф, де грають півфінал на виліт. У матчах 1/2 фіналу поразок зазнали валлієць Гервін Прайс та англієць Натан Аспіналл.