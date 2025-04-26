Визначився переможець жіночого Кубку шести націй

Жіноча збірна Англії з регбі стала переможцем Кубку шести націй 2025.

Це стало можливим завдяки звитязі над збірною Франції в останньому турі з рахунком 43:42.

"Червоні рози" виграли всі 5 матчів. Франція з однією поразкою стала другою в підсумковій таблиці.

Останній матч турніру пройде завтра, 27 квітня. У ньому зійдуться Італія та Вельс, але він ніяк не вплине на трійку призерів.

Жіночий Кубок шести націй проводиться з 1996 року. Для Англії це вже 20 тріумф за 29 турнірів.

Франція вигравала шість разів. Дві перемоги на рахунку ірландських регібсток, а в 1998 році переможцем стала збірна Шотландії.

Нагадаємо, що переможцем Кубку шести націй серед чоловіків стала збірна Франції.