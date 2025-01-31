Кубок шести націй: хто перерве гегемонію Ірландії

У п'ятницю, 31 січня в Парижі матчем Франції та Вельсу стартує найпрестижніший щорічний турнір з регбі – Кубок шести націй, у якому, крім вищезгаданих збірних, традиційно зіграють команди Англії, Ірландії, Італії та Шотландії. Турнір триватиме до 15 березня.

Цього року турнір стартує на стадіоні, де влітку 2024-го пройшов турнір у рамках Олімпійських ігор з регбі-7. Там не було конкуренції господарям зі збірної Франції, але в регбі-15 все виглядає зовсім по-іншому.

Неофіційний чемпіонат Європи

Початки турніру сягають часів зародження регбі загалом, який з'явився в Англії в XIX столітті. Перша гра між національними збірними в цьому виді спорту відбулася ще 1871 року. І довгий час збірні задовольнялися виключно товариськими іграми.

Але 1883 року команди вперше провели офіційний турнір, який є одним із найстаріших у світі спорту та найстарішим у регбі. Тоді він називався Кубок домашніх націй, у якому не брали участі збірні Італії та Франції. Французи долучилися до змагання 1910 року. Щоправда, 1931-го були виключені, але в першому післявоєнному розіграші Кубка, 1947-го, вже були відновлені в правах учасника. І аж до 1999 року турнір називався Кубком п'яти націй. А остання зміна відбулася 2000-го, коли до змагання долучилася збірна Італії й Кубок отримав сучасну назву.

Перемога в Кубку шести націй традиційно прирівнюється до титулу чемпіона Європи. Проте, офіційна провідна європейська регбійна організація – Федерація регбі Європи (Rugby Europe) паралельно проводить ще один міжнародний турнір, Кубок європейських націй, в якому змагаються менш сильні збірні.

Чинним володарем Кубка є збірна Ірландії. "Зелені" виграли два останні турніри у 2023-2024 роках. При цьому з 2020 по 2022 роки переможцем ставали три різні команди - Англії, Уельсу та Франції.

Збірна Шотландії ніколи не перемагала в турнірі в сучасному форматі (остання перемога датована 1999 роком - у Кубку п'яти націй), а збірна Італії взагалі ніколи не вигравала турнір.

Нинішній турнір є ювілейним – 125-м. При цьому збірна Англії пропустила два турніри, а у всіх 124 попередніх брали участь команди Ірландії, Уельсу та Шотландії. Англійці виграли 28 турнірів (10 – спільно з іншими командами), валлійці – 27 (12), французи – 17 (9), шотландці – 15 (9) та ірландці – 14 (9). Італійці ж просто вірять, що колись настане і їхній час.

Класичний регламент

У цьому турнірі немає сучасних спортивних віянь, таких як олімпійська система, простіше кажучи, плейоф.

Команди грають круговий турнір, кожна проводить п'ять матчів, по одному з кожним суперником. При цьому щороку учасники чергують місце проведення гри. Наприклад, якщо у 2025-му матч Франція – Уельс проходить у Парижі, то у 2026-му він відбудеться в Кардіффі, потім знову в Парижі, і так далі.

Також команди чергують кількість проведених матчів удома і в гостях. Приміром, якщо цього року збірна Франції проводить два матчі вдома і три в гостях, то у 2026-му, відповідно, проведе три вдома і два в гостях.

Матчі відбуваються раз на тиждень, але також передбачено дві паузи, у цей проміжок ігри проводяться раз на два тижні. Таким чином, турнір розтягнуто на півтора місяця. Останній тур заплановано на 15 березня.

За регламентом турніру, за перемогу в матчі дається чотири очки, за нічию – два.

Також у Кубку шести націй працює система бонусних балів – команда, яка зробила чотири спроби, або програла з різницею в 7 і менше очок - отримує бонусне очко. Команда, яка виграла всі матчі, також отримує 3 бонусних очки.

Донедавна команди, які набрали однакову кількість балів, ділили звання чемпіона, однак тепер переможець визначається за різницею забитих/пропущених голів.

З оновленими правилами

Зміни в правилах регбі активно тестувалися минулого року, під час осінніх тестових матчів. Експеримент був визнаний успішним і буде продовжений в нинішньому розіграші Кубка шести націй.

Спеціально, на турнірі продовжать застосовувати правило 20-хвилинної червоної картки: вилучений з поля гравець може бути замінений через 20 хвилин. При цьому судді збережуть право показувати пряму червону картку за особливо грубі, небезпечні та навмисні порушення. У такому разі команда гратиме в меншості до кінця матчу.

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Крім того, продовжиться впровадження жорсткого таймінгу на формування сутичок і коридорів. На виконання цих стандартних положень командам буде відведено не більше 30 секунд. Час на реалізацію після спроби скоротиться з 90 до 60 секунд.

Також у рамках Кубка шести націй буде протестовано нове правило, спрямоване на захист скрам-хава (півзахисника сутички). Воно передбачає, що гравці команди, яка не володіє м'ячем, не зможуть перешкоджати виведенню м'яча з сутичок.

Без Фалетау, але з іншими поверненцями

Однією з найочікуваніших подій Кубка шести націй для вболівальників усього світу та збірної Уельсу, зокрема, мало стати повернення на поле Таулупе Фалетау. Але гравець попросив не ставити його до складу на стартовий матч проти Франції, оскільки все ще не почувається готовим на сто відсотків. Очікується, що Фалетау вийде на поле в другому турі, в якому валлійці зіграють проти збірної Італії.

Антоні Дюпон і Ромейн Нтамак (Франція) шість націй - регбі

Востаннє Фалетау одягав регбійку збірної Вельсу в матчі Кубка світу 2023 року проти Грузії. Тоді центуріон Червоних драконів зламав руку і вибув на довгий термін. Пізніше, виступаючи за Кардіфф, він отримав перелом плеча.

Разом з тим, після тривалої відсутності в збірну Уельсу повернулися Джош Адамс, Ліам Вільямс і Дафідд Дженкінс. Капітан команди Джек Морган зіграє на позиції фланкера разом із Джеймсом Ботемом і Аароном Вейнрайтом. На позиції хукера свій перший матч у стартовому складі збірної Уельсу проведе Еван Ллойд, а стовп Генрі Томас зіграє за Червоних драконів уперше з Кубка світу 2023 року.

Серед запасних гравців виділяється Нікі Сміт, для якого матч проти Франції стане 50-м у складі збірної Уельсу, а флай-хав Ден Едвардс може дебютувати за команду.

До дебюту в Кубку шести націй готуються Фредді Томас і Блер Маррей. Обидва гравці провели свої перші матчі за збірну Уельсу в осінніх тестах і справили хороше враження на фахівців і тренерський штаб команди.

Приходять хороші новини і зі стану збірної Шотландії. Рекордсмен команди за кількістю спроб Духан ван дер Мерве встиг відновитися до старту турніру і залікувати свої болячки. Ван дер Мерве на початку нинішнього тижня пропускав тренування збірної Шотландії через травму, яку отримав у грі Кубка виклику проти Ванна. Спочатку передбачалося, що шотландцю знадобиться більше часу на відновлення і він пропустить перший тур Кубка шести націй. Однак, гравець зміг повернутися в стрій раніше і зараз повноцінно тренується разом з командою і зможе зіграти проти Італії.

А головною новиною в складі збірної Франції стало повернення в стрій Ромейна Нтамака, який разом з Антуаном Дюпоном складе зв'язку півзахисту Ле Бле. Тома Рамос зміститься на позицію фулбека.

Травмованого Тібо Фламена в другій лінії замінить його одноклубник по Тулузі Александр Румат. У центрі поля в парі з Йорамою Моефаною зіграє П'єр-Луї Барассі, а на краю свої сили спробує Тео Аттісогбе.

Примітним виглядає і список запасних збірної Франції. Вперше з літніх тестів минулого року в заявці опинилися Оскар Жегу та Уго Оураду. Минулого року обидва молодих регбісти опинилися в центрі сексуального скандалу і ледь не потрапили до аргентинської в'язниці. Але, начебто, скандал вщух – гравці на волі.

Два фаворити у букмекерів

Аналітики букмекерських компаній не змогли зробити однозначний вибір, визначивши дві команди як фаворитів турніру 2025 року. Слідом за збірною Франції, коефіцієнт на перемогу якої дорівнює 2,65, йде команда Ірландії, переможець двох останніх розіграшів турніру, 2,75. Утім, багато фахівців, вважають фаворитом саме збірну Франції, всупереч втратам у складі. Адже основні гравці залишилися, а значить, ігрові зв'язки збереглися. Крім того, домінування французьких клубів у єврокубках дає надію на успіх. Ірландія ж стабільна, але на позиції флай-хава Прендергаст не готовий поки стабільно стримувати натиск. До того ж над ним тяжіє відповідальність міжнародних матчів.

У середину таблиці букмекери відправили команди Англії (5,00) і Шотландії (8,00). Зовсім невеликі шанси у команди Уельсу (51,00). А ось збірна Італії традиційно належить до аутсайдерів змагань – коефіцієнт на перемогу – 151,00.

Розклад Кубка шести націй

31 січня

22:15. Франція – Уельс

1 лютого

16:15. Шотландія – Італія

18:45. Ірландія – Англія

8 лютого

16:15. Італія – Уельс

18:45. Англія – Франція

9 лютого

17:00. Шотландія – Ірландія

22 лютого

16:15. Уельс – Ірландія

18:45. Англія – Шотландія

23 лютого

17:00. Італія – Франція

8 березня

16:15. Ірландія – Франція

18:45. Шотландія – Уельс

9 березня

17:00. Англія – Італія

15 березня

16:15. Італія – Ірландія

18:45. Уельс – Англія

22:00. Франція – Шотландія