Франція не помітила Уельс, Ірландія зробила камбек у грі з Англією: результати Кубку шести націй

У п'ятницю, 31 січня, стартував Кубок шести націй, найпрестижніший щорічний турнір з регбі.

Змагання відкривали у Парижі Франція та Уельс. "Триколірні" не залишили жодного шансу своїм суперникам, здобувши "суху" перемогу з рахунком 43:0.

Трохи більше конкурентності було в матчі, де Шотландія здолала Італію (31:19). Найбільш цікавим протистоянням став поєдинок між Ірландією та Англією, де чинний чемпіон та переможець останніх двох турнірів зробив камбек та переміг з рахунком 27:22.

Кубок шести націй

1 тур, 31 січня-1 лютого

Франція – Уельс 43:0 (28:0, 15:0)

Шотландія – Італія 31:19 (19:9, 12:10)

Ірландія – Англія 27:22 (5:10, 22:12)

Турнірна таблиця після першого туру

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Матчі другого туру пройдуть за тиждень. 8 лютого Італія та Англія прийматимуть Уельс та Францію відповідно, а наступного дня Ірландія завітає в гості до Шотландії.

Нагадаємо, що на початку січня з'явилася інформація про французького регбіста, який переніс серцевий напад після вживання снюсу.