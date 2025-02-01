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Франція не помітила Уельс, Ірландія зробила камбек у грі з Англією: результати Кубку шести націй

Олексій Погорелов — 1 лютого 2025, 21:14
Матч між збірними Ірландії та Англії
Ірландія – Англія
Getty Images

У п'ятницю, 31 січня, стартував Кубок шести націй, найпрестижніший щорічний турнір з регбі.

Змагання відкривали у Парижі Франція та Уельс. "Триколірні" не залишили жодного шансу своїм суперникам, здобувши "суху" перемогу з рахунком 43:0.

Трохи більше конкурентності було в матчі, де Шотландія здолала Італію (31:19). Найбільш цікавим протистоянням став поєдинок між Ірландією та Англією, де чинний чемпіон та переможець останніх двох турнірів зробив камбек та переміг з рахунком 27:22.

Кубок шести націй
1 тур, 31 січня-1 лютого

Франція – Уельс 43:0 (28:0, 15:0)

Шотландія – Італія 31:19 (19:9, 12:10)

Ірландія – Англія 27:22 (5:10, 22:12)

Турнірна таблиця після першого туру

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Матчі другого туру пройдуть за тиждень. 8 лютого Італія та Англія прийматимуть Уельс та Францію відповідно, а наступного дня Ірландія завітає в гості до Шотландії.

Нагадаємо, що на початку січня з'явилася інформація про французького регбіста, який переніс серцевий напад після вживання снюсу.

Англія Ірландія Італія регбі Уельс Франція Шотландія Кубок шести націй

Англія

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