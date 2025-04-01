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21-річний талант став найкращим гравцем Кубку шести націй

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 19:11
21-річний талант став найкращим гравцем Кубку шести націй
Луї Білель-Біаррі
x.com/SixNationsRugby

21-річний француз Луї Білель-Біаррі був визнаний найкращим гравцем Кубку шести націй 2025.

Його вдала гра допомогла збірній Франції з регбі стати тріумфатором турніру.

Він набрав 65% голосів, що дозволило впевнено обійти захисника збірної Англії Томмі Фрімена, крайнього захисника збірної Шотландії Блера Кінгхорна та італійця Томмазо Менончелло.

"Я дуже радий, що виграв цей трофей і що вболівальники проголосували за мене.

Мої батьки записали мене на регбі, коли мені було п’ять років. Мені це одразу сподобалося, сьогодні це мрія дитинства – жити своїм захопленням",цитує Луї BBC. 

Нагадаємо, раніше була інформація, що збірна Грузії хоче стати новим учасником Кубку шести націй. 

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