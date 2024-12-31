Світоліна, Костюк, Судаков та інші: як українські спорсмени прощаються із 2024 роком

2024 рік запам’ятається українському спорту не лише перемогами, рекордами та яскравими виступами на міжнародній арені, але й великими викликами, які долали наші атлети.

Попри всі труднощі, українські спортсмени вкотре довели, що сила духу та віра в себе здатні творити дива. Наприкінці року багато з них поділилися теплими моментами прощання зі старим роком, показали, як проводять час із родинами, друзями чи навіть на тренувальних зборах, де готуються до нових стартів.

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Для когось це був рік дебютів та яскравих злетів, для інших – боротьби та повернення до великого спорту. Але всі вони – відомі олімпійці, футболісти, легкоатлети та навіть молоді зірки – знайшли час, щоб подарувати своїм фанатам ще одну порцію натхнення. Хтось згадував найважливіші моменти року, хтось дякував за підтримку, а хтось просто радів за можливість бути поруч із рідними.

У цьому матеріалі ми зібрали найцікавіші, зворушливі й надихаючі моменти, які українські спортсмени розділили з нами у 2024 році, а також привітання із наступаючим Новим роком!