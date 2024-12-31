Світоліна, Костюк, Судаков та інші: як українські спорсмени прощаються із 2024 роком
2024 рік запам’ятається українському спорту не лише перемогами, рекордами та яскравими виступами на міжнародній арені, але й великими викликами, які долали наші атлети.
Попри всі труднощі, українські спортсмени вкотре довели, що сила духу та віра в себе здатні творити дива. Наприкінці року багато з них поділилися теплими моментами прощання зі старим роком, показали, як проводять час із родинами, друзями чи навіть на тренувальних зборах, де готуються до нових стартів.
Для когось це був рік дебютів та яскравих злетів, для інших – боротьби та повернення до великого спорту. Але всі вони – відомі олімпійці, футболісти, легкоатлети та навіть молоді зірки – знайшли час, щоб подарувати своїм фанатам ще одну порцію натхнення. Хтось згадував найважливіші моменти року, хтось дякував за підтримку, а хтось просто радів за можливість бути поруч із рідними.
У цьому матеріалі ми зібрали найцікавіші, зворушливі й надихаючі моменти, які українські спортсмени розділили з нами у 2024 році, а також привітання із наступаючим Новим роком!