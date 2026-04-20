WrestleMania 42: результати другої ночі головного шоу року в реслінгу

У ніч із 19-го на 20 квітня завершилась одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.

Під час другої ночі 42-ї за ліком Манії відбулось 6 поєдинків, зокрема Брок Леснар зазнав поразки від Оба Фемі та залишив своє екіпірування на ринзі, що може означати завершення його кар'єри професійного реслера, або щонайменше прощання з Реслманією.

Результати 2 ночі WrestleMania 42

Оба Фемі переміг Брока Леснера у 5-хвилинному матчі;

Пента захистив титул інтерконтинентального чемпіона в поєдинку з драбинами проти Джована Еванса, Драгона Лі, Джей Ді Макдони, Русєва та Рея Містеріо;

Трік Вільямс переміг Семі Зейна та здобув титул чемпіона США;

"Демон" Фін Бейлор переміг Домініка Містеріо у "вуличному бою"

Джейд Каргілл поступилась Рії Ріплі та втратила титул чемпіонки WWE

CM Punk зазнав поразки від Романа Рейнса та віддав тому титул чемпіона світу

Напередодні відбулась перша ніч Манії, де відбулось відразу 7 поєдинків. З результатами боїв першої ночі ви можете ознайомитись за посиланням.