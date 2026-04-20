WrestleMania 42: результати другої ночі головного шоу року в реслінгу

Станіслав Лисак — 20 квітня 2026, 08:38
У ніч із 19-го на 20 квітня завершилась одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.

Під час другої ночі 42-ї за ліком Манії відбулось 6 поєдинків, зокрема Брок Леснар зазнав поразки від Оба Фемі та залишив своє екіпірування на ринзі, що може означати завершення його кар'єри професійного реслера, або щонайменше прощання з Реслманією.

Результати 2 ночі WrestleMania 42

  • Оба Фемі переміг Брока Леснера у 5-хвилинному матчі;
  • Пента захистив титул інтерконтинентального чемпіона в поєдинку з драбинами проти Джована Еванса, Драгона Лі, Джей Ді Макдони, Русєва та Рея Містеріо;
  • Трік Вільямс переміг Семі Зейна та здобув титул чемпіона США;
  • "Демон" Фін Бейлор переміг Домініка Містеріо у "вуличному бою"
  • Джейд Каргілл поступилась Рії Ріплі та втратила титул чемпіонки WWE
  • CM Punk зазнав поразки від Романа Рейнса та віддав тому титул чемпіона світу

Напередодні відбулась перша ніч Манії, де відбулось відразу 7 поєдинків. З результатами боїв першої ночі ви можете ознайомитись за посиланням.

