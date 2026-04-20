WrestleMania 42: результати другої ночі головного шоу року в реслінгу
У ніч із 19-го на 20 квітня завершилась одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.
Під час другої ночі 42-ї за ліком Манії відбулось 6 поєдинків, зокрема Брок Леснар зазнав поразки від Оба Фемі та залишив своє екіпірування на ринзі, що може означати завершення його кар'єри професійного реслера, або щонайменше прощання з Реслманією.
Результати 2 ночі WrestleMania 42
- Оба Фемі переміг Брока Леснера у 5-хвилинному матчі;
- Пента захистив титул інтерконтинентального чемпіона в поєдинку з драбинами проти Джована Еванса, Драгона Лі, Джей Ді Макдони, Русєва та Рея Містеріо;
- Трік Вільямс переміг Семі Зейна та здобув титул чемпіона США;
- "Демон" Фін Бейлор переміг Домініка Містеріо у "вуличному бою"
- Джейд Каргілл поступилась Рії Ріплі та втратила титул чемпіонки WWE
- CM Punk зазнав поразки від Романа Рейнса та віддав тому титул чемпіона світу
Напередодні відбулась перша ніч Манії, де відбулось відразу 7 поєдинків.