Відразу три легендарні ірландські регбісти завершать кар'єру в збірній після Кубку шести націй

Три найтитулованіші регбісти Ірландії Пітер О'Махоні, Чайан Хілі та Конор Мюррей оголосили про своє рішення завершити кар'єру в збірній після Кубку шести націй, який завершиться 15 березня.

Про це повідомила Федерація регбі Ірландії.

О'Махоні та Хілі були в різний час капітанами збірної. Вони підуть не тільки зі збірної, а й завершать кар'єри після сезону-2024/25. Конор Мюррей продовжить виступати за Манстер.

Всі троє гравців провели понад 100 матчів за національну команду. Разом із ними Ірландія 5 разів вигравала Кубок шести націй.

"З моменту приєднання до тренерської команди збірної Ірландії в 2014 році для мене було честю працювати з Пітером, Сіаном і Конором. Кожен з них відіграв величезну роль в успіху ірландського регбі протягом своєї кар’єри, і вони продовжують надихати своїх товаришів по команді. Знаючи кожного з хлопців, вони будуть зосереджені на досягненні ще більшого успіху в цьому сезоні, і ми, як команда, сповнені рішучості завершити їхню кар’єру з Ірландією на високому рівні в цих останніх двох раундах", – сказав Саймон Істербі, головний тренер збірної.

Усі три гравці залишаються невід’ємними членами збірної Ірландії, поки команда Саймона Істербі готується до двох останніх раундів Турніру шести націй. Ірландія прийматиме Францію на стадіоні "Авіва" у 4-му раунді в суботу, 8 березня. В останньому турі "зелені" зустрінеться з Італією 15 березня