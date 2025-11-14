Українська правда
Віцечемпіона України з метання списа відсторонили від змагань через допінг

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 14:42
Віцечемпіона України з метання списа відсторонили від змагань через допінг
Дмитро Федусов
Віцечемпіона України з метання списа Дмитра Федусова відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомили у Національному антидопінговому центрі.

У пробі спортсмена виявили стимулятор 5-метилгексан-2-амін та анаболічний стероїд 19-норандростерон. Фактично Федусова відсторонили з 28 жовтня 2025 року.

Зазначимо, що у серпні Дмитро посів друге місце на чемпіонаті України з метання списа – тоді він продемонстрував результат 64.69 метра. 

Перед цим Федусов вигравав бронзу чемпіонату України 2023 року, а на турнірі в Бресті у 2016-му встановлював особистий рекорд – 65 метрів.

Раніше стало відомо, що відомий надважковаговик Джозеф Паркер провалив допінг-пробу.

