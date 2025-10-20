В Україні стартувала студентська технологічна ліга з FPV-перегонів

Академія SkyFall спільно з Міністерством освіти і науки України започаткували Всеукраїнську Лігу з FPV-перегонів, щоб інтегрувати технології безпілотних систем у навчальний процес і стимулювати розвиток miltech-напрямку серед студентів.

Перші змагання відбулися в Ужгороді, зібравши понад 80 команд із 50 навчальних закладів усіх регіонів України.

Учасники демонстрували майстерність пілотування бойових FPV-дронів SHRIKE, що активно застосовуються на фронті. Змагання відбулися на складній трасі з різнорівневими перешкодами під контролем суддів із бойовим досвідом.

Перемогу здобула команда "Жало" з Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Друге та третє місця посіли команди Київського авіаційного інституту – "Авіатор" (КАІ-3) та "LAB35" (КАІ-1).

Призери перших всеукраїнських змагань студентської технологічної ліги з FPV-дронів:

🥇 1. Хмельницький політехнічний фаховий коледж, команда "Жало"

🥈 2. Київський авіаційний інститут КАІ 3, команда "Авіатор"

🥉 3. Київський авіаційний інститут КАІ 1, команда "LAB35"

Ліга покликана створити довгострокову освітню платформу, яка об’єднає молодих інженерів, пілотів і розробників довкола практичного досвіду створення та застосування безпілотних систем, формуючи покоління фахівців, що забезпечуватимуть технологічну перевагу України у майбутньому.