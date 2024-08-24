Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Усика та Харлан нагородили почесними відзнаками з нагоди Дня Незалежності України

Андрій Яросименко — 24 серпня, 13:37
Усика та Харлан нагородили почесними відзнаками з нагоди Дня Незалежності України
Ольга Харлан
Getty images

Президент України Володимир Зеленський нагородив чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та дворазову олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан "Орденом Свободи".

Про це повідомляє Суспільне.

Церемонія нагородження відбулася з нагоди святкування Дня Незалежності України. Орден Свободи — це державна нагорода, якою відзначають за видатні та особливі заслуги в утверджені суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав, свобод людини та громадянина.

Раніше цією нагородою були відзначені ще два спортсмени — ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко (2017 рік), та колишній очільник Національного олімпійського комітету, багаторазовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною Сергій Бубка (у 2021 році).

Нагадаємо, напередодні Ольга та Олександр були нагороджені відзнакою "Національна легенда України".

Бокс Орден Олександр Усик фехтування Ольга Харлан Володимир Зеленський

Ольга Харлан

33 найкращі спортсмени в історії України
10 найпам'ятніших миттєвостей в українському спорті за часів незалежності
Гутцайт, Харлан та Шатернікова відвідали поранених військових
Усик та Харлан отримали державну відзнаку від Зеленського
Харлан заради ЗСУ продала шаблю, з якою виграла золото Олімпіади-2024

Останні новини