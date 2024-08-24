Усика та Харлан нагородили почесними відзнаками з нагоди Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський нагородив чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та дворазову олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан "Орденом Свободи".

Про це повідомляє Суспільне.

Церемонія нагородження відбулася з нагоди святкування Дня Незалежності України. Орден Свободи — це державна нагорода, якою відзначають за видатні та особливі заслуги в утверджені суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав, свобод людини та громадянина.

Раніше цією нагородою були відзначені ще два спортсмени — ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко (2017 рік), та колишній очільник Національного олімпійського комітету, багаторазовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною Сергій Бубка (у 2021 році).

Нагадаємо, напередодні Ольга та Олександр були нагороджені відзнакою "Національна легенда України".