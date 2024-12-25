Родина, ялинка і тренування: як українські спортсмени святкують Різдво

Різдво — це час магії, тепла та сімейного затишку. Але для українських спортсменів свято набуває особливого змісту: вони примудряються поєднувати святкові традиції з наполегливою підготовкою до нових перемог. Поки в будинках мерехтять ялинкові вогні, у спортзалах лунає дзвін гантелей. Одні ніжаться в обіймах близьких за святковим столом, інші — відшліфовують свої навички на тренуваннях.

Давайте зазирнемо в їхнє життя, щоб побачити, як українські зірки спорту святкують Різдво, залишаючись вірними своєму покликанню!

Українські футболісти похизувалися домашніми фото разом з родиною та ялинкою. Багато наших зірок зараз перебувають вдома, наголошуючи на важливості сімейних цінностей.

Що стосується тенісисток, Еліна Світоліна показала мили фото з донькою на домашньому фоні. Натомість Марта Костюк показала, що не має вільного часу, тренуючись на Різдво на корті.

Дар'я Білодід, Ольга Харлан та Марина Бех-Романчук показали свої святкові столи, натякнувши на затишне святкування у родинному колі.

Український біатлоніст Дмитро Підручний не має часу на смачні салати та шампанське, тому він зараз важко працює на тренування, чим і поділився в Інстаграмі.

Зірковий кіберспортсмен Олександр S1mple Костилєв здивував цього року. Колишній лідер NaVi сидить вдома та їсть "оселедець під шубою", похизувавшись цим у соцмережах.