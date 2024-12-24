Подарунки, олені та багато снігу: Роналду з дітьми завітав до резиденції Санта Клауса
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду вирішив зробити особливий подарунок для своїх дітей на честь Різдва, відвідавши усією родиною Санта Клауса.
Португалець у соціальних мережах похизувався відео, на якому він з доньками спілкується з Сантою. При цьому зірковий футболіст вдягнувся так, щоб його не змогли впізнати фанати.
Пізніше Роналду показав оленів у Лапландії і просто зробив декілька знімків на фоні тварин.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 10 голів і 2 результативні передачі у 12 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.
Контракт Кріштіану з Аль-Насром спливає влітку 2025 року.