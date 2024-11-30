Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Данча зупинилася в 1/8 першого етапу Кубку світу зі сноуборду

Станіслав Лисак — 30 листопада 2024, 09:06
Данча зупинилася в 1/8 першого етапу Кубку світу зі сноуборду
Instagram: annamari_dancha

Українська сноубордистка Аннамарі Данча зазнала поразки у межах 1/8 фіналу першого етапу Кубку світу в паралельному гігантському слаломі, що відбувається на півдні Китай, в місті Мейлін.

Данча зуміла подолати кваліфікацію з десятим результатом, її час склав 1:13,03, однак вже в першій стадії змагань на вибування українка поступилася італійці Елізі Каффонт.

Ще три українські сноубордистки не зуміли вийти до плейоф турніру. Віта Бондарук (32), Надія Гапатин (35), Олександра Мальованна (41).

Єдиний представник чоловічої збірної в цій дисципліні, Михайло Харук посів 47 місце та також не кваліфікувався до плейоф.

Наступний етап Кубку світу також відбудеться в Китаї, у Яньцині, з 7 по 8 грудня.

Аннамарі Данча

Аннамарі Данча

Данча - найкраща з українців у паралельному слаломі на ЧС-2023
Данча здобула бронзову медаль на етапі Кубка Європи
Данча - у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі сноубордингу
Данча: Дуже вдячна НОК України за оперативну допомогу
Українку не пускали на старт змагань Олімпіади-2022 через тест, який вона не здавала

Останні новини