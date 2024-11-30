Данча зупинилася в 1/8 першого етапу Кубку світу зі сноуборду

Українська сноубордистка Аннамарі Данча зазнала поразки у межах 1/8 фіналу першого етапу Кубку світу в паралельному гігантському слаломі, що відбувається на півдні Китай, в місті Мейлін.

Данча зуміла подолати кваліфікацію з десятим результатом, її час склав 1:13,03, однак вже в першій стадії змагань на вибування українка поступилася італійці Елізі Каффонт.

Ще три українські сноубордистки не зуміли вийти до плейоф турніру. Віта Бондарук (32), Надія Гапатин (35), Олександра Мальованна (41).

Єдиний представник чоловічої збірної в цій дисципліні, Михайло Харук посів 47 місце та також не кваліфікувався до плейоф.

Наступний етап Кубку світу також відбудеться в Китаї, у Яньцині, з 7 по 8 грудня.