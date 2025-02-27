Українка виграла бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи з фехтування

Крістіна Петрова стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи з фехтування, який стартував у турецькій Анталії.

Сьогодні, 27 лютого, в перший же день змагань українська спортсменка принесла своїй країні нагороду, дійшовши до півфіналу турніру. На шляху до "бронзи" 20-річна українка перемогла одразу двох "нейтральних" фехтувальниць (12:11 та 15:5).

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На жаль, у півфіналі суперницею Крістіни стала перший номер юніорського світового рейтингу FIE Матільде Молінарі, яка доволі впевнено позбавила Петрову шансів поборотися за "золото" (7:15).

У фіналі Молінарі перемогла землячку Летіцію Габола, а іншою бронзовою призеркою стала ще одна італійка Людовіка Францоні.

FIE

Варто зазначити, що Крістіна Петрова виграла свою четверту медаль рівня чемпіонату Європи. До цього вона двічі здобула "бронзу" (Новий Сад-2022, Пореч-2020) та одного разу "срібло" (Таллінн-2023).

Раніше стало відомо, що українські шпажистки здобули командне золото кадетського чемпіонату Європи.