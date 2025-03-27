Коваленко встановив особистий рекорд за кількістю балів у кваліфікації ЧС-2025 у бігейрі

Український фристайліст Орест Коваленко не зумів відібратися до фіналу ЧС-2025, який проходить у швейцарському Енгандіні.

Українець за другий і третій стрибок набрав у сумі 165.25 бала, що дозволило посісти дев'яте місце в бігейрі. До фіналу проходили 5 найкращих результатів, повідомляє Суспільне Спорт.

165,25 бала – це особистий рекорд Ореста на рівні чемпіонатів світу. Він перевершив свій результат чемпіонату світу-2021, тоді українець набрав 156.40 балів.

Жоден український спортсмен не зумів відібратися до фіналу ЧС-2025 у бігейрі. Катерина Коцар також не змогла подолати кваліфікацію.

Бігейра – це екстремальна дисципліна у сноубордингу та фрістайл-лижах, у якій спортсмени виконують складні трюки під час стрибка з великого трампліна. Судді оцінюють висоту, складність трюку, стиль і чистоту приземлення.

Нагадаємо, збірна України у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула срібло у змішаних командних змаганнях.