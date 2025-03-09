Левченко – про виступ на ЧЄ-2025: Виклався у кваліфікації, на фінал вже не вистачило, не пішло

Український спортсмен Артем Левченко прокоментував свій виступ у фіналі штовхання ядра чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

Слова українця наводить Суспільне.

Після успішної кваліфікації на своєму дебютному Євро в приміщенні, Левченко не зміг повторити свій результат у фіналі. У підсумку він посів сьоме місце.

"Гадаю, вже не вистачило трішки на фінал. Виклався у кваліфікації, бо не знав, що так може пощастити. Цей результат дозволив мені бути у фіналі. Не особливо розраховував, що далі ще буду", – сказав Артем.

Він зауважив, що намагався покращити свій результат, як і всі інші, проте не вийшло – забракло сил.

"Я був не проти (покращувати), але не пішло. Відчуття, що вже не було емоційного поштовху, який сприяв би. Після 20.20 метра хотів додавати, але не вийшло. Думаю, наступного разу буде краще. Думав, що суперники слабко штовхають і треба додавати. Тим паче, коли вони зробили по одній спробі, а потім почали всі заступати або не доштовхувати до 20 метрів, я себе мотивував як міг, але не вийшло. Я, схоже, був одним із тих, хто не доштовхував до 20 метрів".

Нагадаємо, що сьогоднішній день став багатим для українських спортсменів на медалі.

Ярослава Магучіх втретє стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, а Антон Савицький вдруге виграв "бронзу" Grand Prix з дзюдо.