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Левченко – про особистий рекорд: Дуже несподіваний результат

Олег Дідух — 30 червня 2025, 15:38
Левченко – про особистий рекорд: Дуже несподіваний результат
Артем Левченко
ФЛАУ

Український легкоатлет Артем Левченко прокоментував встановлення нового особистого рекорду в штовханні ядра під час командного чемпіонату Європи-2025 у Мадриді.

Слова спортсмена наводить Трибуна.

"Мій результат дуже несподіваний. Останні тренування і поряд з 20 метрами не були... Та і початок був не дуже. Тому до фіналу думав, що можу, але до 20 метрів. Але коли потрапив до фіналу, одразу все змінилося. І коли я брав ядро в руки, то розумів, що сьогодні може бути той день, коли можна добре штовхнути. Я радий, що в мене це вийшло. Не обійшлось, звичайно, і без групи підтримки, як в Мадриді, і в Україні...

Дуже задоволений цими змаганнями, тому що команда - супер. Відразу показала планку, яку треба тримати і який рівень показувати. Що змусило трішки кров кипіти. Зрозуміло, що не всі виступили як хотіли, але, я думаю, що багато чому навчилися, щоб наступного разу дати всім прикурити", – заявив українець.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2025 Левченко показав результат 20,36 метра, що принесло йому п’яте підсумкове місце.

Легка атлетика Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2025 Артем Левченко

Артем Левченко

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