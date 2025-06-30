Левченко – про особистий рекорд: Дуже несподіваний результат

Український легкоатлет Артем Левченко прокоментував встановлення нового особистого рекорду в штовханні ядра під час командного чемпіонату Європи-2025 у Мадриді.

Слова спортсмена наводить Трибуна.

"Мій результат дуже несподіваний. Останні тренування і поряд з 20 метрами не були... Та і початок був не дуже. Тому до фіналу думав, що можу, але до 20 метрів. Але коли потрапив до фіналу, одразу все змінилося. І коли я брав ядро в руки, то розумів, що сьогодні може бути той день, коли можна добре штовхнути. Я радий, що в мене це вийшло. Не обійшлось, звичайно, і без групи підтримки, як в Мадриді, і в Україні...

Дуже задоволений цими змаганнями, тому що команда - супер. Відразу показала планку, яку треба тримати і який рівень показувати. Що змусило трішки кров кипіти. Зрозуміло, що не всі виступили як хотіли, але, я думаю, що багато чому навчилися, щоб наступного разу дати всім прикурити", – заявив українець.