Тренер клубу НФЛ наступні два тижні буде носити кардіостимулятор

Головний тренер Лос-Анджелес Чарджерс, змушений був звернутися до кардіолога після матчу з Денвер Бронкос, який призначили йому два тижні ходити з кардіостимулятором.

Про це повідомляє сайт НФЛ.

У першій чверті гри Харбо вирушив до медичного намету, де йому діагностували серцеву аритмію.

За словами тренера 60-річного тренера, таке з ним відбувається втретє. Незважаючи на це він перебуває у чудовому гуморі.

"Я одержав результати тестів. "Серце атлета" – ось пряма цитата від мого кардіолога", – сказав Харбо.

Харбо очолив Чарджерс весною цього року. До цього 8 років він працював з університетом Мічигана.