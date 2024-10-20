Тренер клубу НФЛ наступні два тижні буде носити кардіостимулятор
Джим Харбо
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Головний тренер Лос-Анджелес Чарджерс, змушений був звернутися до кардіолога після матчу з Денвер Бронкос, який призначили йому два тижні ходити з кардіостимулятором.
Про це повідомляє сайт НФЛ.
У першій чверті гри Харбо вирушив до медичного намету, де йому діагностували серцеву аритмію.
За словами тренера 60-річного тренера, таке з ним відбувається втретє. Незважаючи на це він перебуває у чудовому гуморі.
"Я одержав результати тестів. "Серце атлета" – ось пряма цитата від мого кардіолога", – сказав Харбо.
Харбо очолив Чарджерс весною цього року. До цього 8 років він працював з університетом Мічигана.