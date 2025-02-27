Прокуратура Румунії відпустила зіркового кікбоксера до США: його звинувачували в зґвалтуванні і торгівлі людьми

Колишній зірковий кікбоксер Ендрю Тейт (76-9-1, 32 КО) і його брат Трістан Тейт залишили Румунію приватним літаком. У цій країні їх заарештували у 2022 році та звинуватили в звинуватили в торгівлі людьми, статевих стосунках з неповнолітніми, відмиванні грошей та створенні організованої злочинної групи.

Про це пише CNN.

Спортсмен та його брат відкидали звинувачення. Після арешту їм було заборонено покидати країну.

Йоан Гліга, їхній адвокат, сказав, що брати покинули Румунію в четвер вранці та летять до Флориди.

"У них більше немає підписки про невиїзд. Прокурор за клопотанням адвокатів змінив зміст раніше накладених зобов’язань", – сказав Гліга.

Раніше цього місяця Financial Times повідомляв, що адміністрація президента Дональда Трампа тиснула на румунську владу, щоб вона зняла обмеження на поїздки Тейта, спочатку під час телефонної розмови, а потім під час зустрічі спеціального посланника Трампа Річарда Гренелла з міністром закордонних справ Румунії Емілем Хурезяну на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Пізніше Хурезяну підтвердив, що обговорював братів Тейт з офіційними особами США, але сказав, що на нього не тиснули, щоб зняти з них обмеження.

У своїй заяві в четвер румунська прокуратура підкреслила, що скасовано лише обмеження на поїздки, тоді як "усі інші зобов’язання залишаються в силі, включаючи вимогу з’являтися до судових органів за будь-яким викликом".

Гліга підтвердив, що брати Тейти мають прибути до Румунії до 24 березня, коли призначене чергове судове засідання.

Адвокат Меттью Джурі, який представляє інтереси британських жінок, які подали кримінальні скарги на Ендрю Тейта у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, сказав, що є "чіткі докази", які підтверджують звинувачення проти колишнього спортсмена, і додав, що Бухарест "осоромився".

"Новина про те, що тиск з боку адміністрації Трампа призвів до того, що влада дозволила Ендрю Тейту та його брату Трістану залишити Румунію є огидною та жахливою", — заявив Джурі.

Джурі заявив, що сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії використає свою зустріч із Трампом, "щоб підняти це питання від імені багатьох британських жінок, яких Тейт зґвалтував". Ендрю має і громадянство Великої Британії.

Окрім кар'єри спортсмена, Тейт також відомий женоненависницьким контентом у соцмережах.