Легендарний Бреді зізнався, що клонував свого пса

Найвеличніший гравець в американський футбол за думкою багатьох експертів і фанатів Том Бреді зізнався, що за допомогою науковців клонував свого пса.

Про це пише The New York Times. Деталі додає Theguardian.com.

За його словами, нинішній собака Джуні, є клоном його покійного собаки на ім'я Луа.

"Я люблю своїх тварин. Вони значать все для мене та моєї родини. Кілька років тому я співпрацював з Colossal Biosciences та використовував їхню неінвазивну технологію клонування. Це полягало у простому взятті зразка крові у нашого старого сімейного собаки незадовго до її смерті", – сказав Бреді.

Луа була взята на руки ​​Бреді та його колишньою дружиною Жизель Бюндхен. Подружжя розлучилося у 2022 році, а Луа померла у грудні 2023 року.

Colossal використовує генну інженерію та клонування для відродження вимерлих видів. Кілька років тому Том особисто інвестував у цей стартап.

Наприкінці 2024 року компанія Colossal оголосила, що за допомогою клонування та редагування генів народила трьох дитинчат лютого вовка (Aenocyon dirus). Раніше цей вид вимер у дикій природі.

Бреді за кар'єру 7 разів вигравав Супербоул. Наразі він працює аналітиком на матчах НФЛ.