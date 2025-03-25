Львівський боєць ММА планував теракт біля ТЦК в Кривому Розі за вказівками ФСБ

Служба безпеки України запобігла теракт, який планував вчинити боєць ММА зі Львова за вказівками ФСБ.

Про це СБУ повідомила в соцмережах.

Згідно з джерелом, співробітники ФСБ завербували 26-річного львів'янина через Telegram. Вони переконали його за гроші встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля ТЦК у Кривому Розі.

Він приніс пристрій до орендованої квартири, в якій доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами (болтами, арматурою), і приєднав телефон для дистанційної активації.

Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП, замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Весь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону.

"Терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкту. Окупанти планували підірвати її разом з агентом, в ранкову годину-пік. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість громадян, і одночасно ліквідувати свого поплічника як "зайвого свідка", – йдеться у заяві СБУ.

За інформацією LVIV.MEDIA, цим терористом виявився Валентин Підкович, який раніше виступав у ММА та був бійцем "Азову".

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Підкович перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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