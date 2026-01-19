Українець Аонішікі покращив своє турнірне положення, йокозуни знову програли: результати Hatsu Basho

Сьогодні, 19 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився дев'ятий день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішикі Явгусишин (7-2) переміг Вакатакакаге (4-5).

Сутичка вийшла досить активною від обох рікіші. У такій метушні більш витривалим і кордованим виявився саме 21-річний вінничанин.

Також тріумфував і Сергій Шиші Соколовський (7-2). 29-річний мелітополець здолав Рюдена (4-5).

Хлопці тримаються в групі лідерів, претендуючи на юшо (перемога на турнірі).

Сенсаційності змаганням додають і поразки йокозун.

Японець Оносато (6-3) програв Вакамотохару (3-6). Наприкінці листопада Оносато знявся з попереднього турніру через травму плеча. Ймовірно, її не вдалося долікувати, тому що під час матчів він не схожий сам на себе.

Монгол Хошорю (6-3) також оступився. З ним досить швидко розправився 195-кілограмовий Атаміфуджі (7-2).

Турнірна таблиця після 9 днів:

Завтра, 20 січня, Аонішики зійдеться на дохйо з Таканошо (1-8), а ось суперником Шиші буде Фуджінокава, який також має 7 перемог при 2 поразки.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 13-2,), то між ними проводитимуться додаткові матчі плейоф.