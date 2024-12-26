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🥈Українська сноубордистка посіла друге місце на турнірі в Чехії

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 15:22
🥈Українська сноубордистка посіла друге місце на турнірі в Чехії
Елеонора Павлюк (ліворуч)
facebook.com/skifederation.ukraine

Українка Елеонора Павлюк виборола срібло на FIS змаганнях зі сноубордингу, які проходили в чеському місті Монінец.

Про це повідомила пресслужба Ski Federation of Ukraine.

Українка показала такий результат у паралельних дисциплінах. Її підготував старший тренер збірної команди України зі сноубордингу Семен Скубенич.

Днем раніше на етапі Кубка Європи, який проходив на цій же локації, у паралельному слаломі Елеонора посіла п'яте, а потім сьоме місце. 

Варто зазначити, що рік тому в місті Монінец Елеонора виграла золото серед юніорів. 

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