🥈Українська сноубордистка посіла друге місце на турнірі в Чехії

Українка Елеонора Павлюк виборола срібло на FIS змаганнях зі сноубордингу, які проходили в чеському місті Монінец.

Про це повідомила пресслужба Ski Federation of Ukraine.

Українка показала такий результат у паралельних дисциплінах. Її підготував старший тренер збірної команди України зі сноубордингу Семен Скубенич.

Днем раніше на етапі Кубка Європи, який проходив на цій же локації, у паралельному слаломі Елеонора посіла п'яте, а потім сьоме місце.

Варто зазначити, що рік тому в місті Монінец Елеонора виграла золото серед юніорів.