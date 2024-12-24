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Відома сноубордистка загинула внаслідок сходження лавини

Олег Дідух — 24 грудня 2024, 19:07
Відома сноубордистка загинула внаслідок сходження лавини
Софі Хедігер
swiss-ski.ch

Відома швейцарська сноубордистка Софі Хегідер загинула у віці 26 років в результаті сходження лавини.

Про це повідомляє пресслужба Федерації лижного спорту та сноубордингу Швейцарії.

Трагічний інцидент стався учора, 23 грудня, у швейцарських Альпах, неподалік від гірськолижного курорту Ароза.

Хедігер була учасницею зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні. У 2023 році стала чемпіонкою зимової Універсіади в американському Лейс Плесіді.

У минулому сезоні тричі піднімалася подіум на етапах Кубку світу. 14 грудня посіла 9 місце на етапі Кубку світу в італійській Червінії. Ці змагання виявилися останніми в її житті.

Раніше повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув український футбольний арбітр Андрій Шепотьєв.

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