Відома сноубордистка загинула внаслідок сходження лавини
Софі Хедігер
swiss-ski.ch
Відома швейцарська сноубордистка Софі Хегідер загинула у віці 26 років в результаті сходження лавини.
Про це повідомляє пресслужба Федерації лижного спорту та сноубордингу Швейцарії.
Трагічний інцидент стався учора, 23 грудня, у швейцарських Альпах, неподалік від гірськолижного курорту Ароза.
Хедігер була учасницею зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні. У 2023 році стала чемпіонкою зимової Універсіади в американському Лейс Плесіді.
У минулому сезоні тричі піднімалася подіум на етапах Кубку світу. 14 грудня посіла 9 місце на етапі Кубку світу в італійській Червінії. Ці змагання виявилися останніми в її житті.
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