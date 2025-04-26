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SkyUp проти Урагана, Суха Балка зіграє з Кардиналом у півфіналі Кубку України

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 09:56
Аврора – Кардинал
Аврора – Кардинал
АФУ

У суботу, 26 квітня, проходитимуть півфінальні матчі Кубку України з футзалу сезону-2024/25.

У першому поєдинку дня зустрінуться SkyUp та Ураган. Столичний колектив впевнено пройшов попередню стадію, розгромивши Любарт (4:1). Клуб з Івано-Франківська у свою чергу виявився сильнішим за Сокіл (4:2).

Варто зазначити, що у серії регулярного сезону Екстра-ліги SkyUp двічі програв Урагану.

В іншому півфіналі зіграють Суха Балка та Кардинал. Перші видали трилер у матчі з Енергією (3:3), переможець якого визначився тільки у серії пенальті. А рівненська команда сенсаційно обіграла Аврору (4:3), завдавши чемпіону регулярного сезону першої поразки.

Сезонна серія майбутніх суперників також має переможця – Суха Балка виграла обидві зустрічі з Кардиналом.

Кубок України з футзалу сезону-2024/25
Півфінал, 26 квітня

13:00 SkyUp (Київ) – Ураган (Івано-Франківськ)

16:00 Суха Балка (Жовті Води) – Кардинал (Рівне)

Всі поєдинки Фіналу восьми безкоштовно транслюватимуться на Київстар ТБ.

Нагадаємо, що фінальний матч Кубку України з футзалу сезону-2024/25 відбудеться завтра, 27 квітня, о 14:00.

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