Setanta Sports транслюватиме матчі збірної України у кваліфікації Євро-2026

Офіційним транслятором матчів збірної України з футзалу у кваліфікації на Євро-2026 стане Setanta Sports.

Про це повідомив грузинський мовник.

13 грудня відбудеться матч Кіпр – Україна. Початок об 11:00 по Києву, а вже 17 грудня Україна зіграє проти Румунії. Початок гри – о 19:00 за українським часом.

Додамо, що матчі можна буде переглянути не тільки на ОТТ-платформі Setanta Sports, але і на YouTube-каналі грузинського мовника.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на чемпіонат Європи-2026: відома причина.