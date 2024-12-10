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Setanta Sports транслюватиме матчі збірної України у кваліфікації Євро-2026

Микита Павлів — 10 грудня 2024, 19:29
Setanta Sports транслюватиме матчі збірної України у кваліфікації Євро-2026
Збірна України з футзалу
Фото: Setanta Sports

Офіційним транслятором матчів збірної України з футзалу у кваліфікації на Євро-2026 стане Setanta Sports.

Про це повідомив грузинський мовник.

13 грудня відбудеться матч Кіпр – Україна. Початок об 11:00 по Києву, а вже 17 грудня Україна зіграє проти Румунії. Початок гри – о 19:00 за українським часом.

Додамо, що матчі можна буде переглянути не тільки на ОТТ-платформі Setanta Sports, але і на YouTube-каналі грузинського мовника.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на чемпіонат Європи-2026: відома причина.

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