Марк Селбі вдруге поспіль виграв снукерну Лігу чемпіонів

У англійському Лестері завершився черговий снукерний турнір – Championship League. Змагання не є рейтинговим, проте має свій особливий формат, чим приваблює глядачів і учасників. Особливістю є, наприклад, те, що всі матчі грають "за зачиненими дверима", тобто без глядачів.

А призові нараховують за кожен виграний фрейм, не кажучи вже за вихід в плейоф. Абсолютно всі поєдинки, на всіх без винятку стадіях, грають до трьох перемог. Гравець, який в групі з семи учасників зайняв місце не нижче п’ятого, продовжує виступ у наступній групі тощо...

Чинним володарем титулу був Марк Селбі, до речі – уродженець саме Лестера. І, мабуть, найбільше він жалкував за тим, що на трибунах немає глядачів. Бо йому вдалося повторити тогорічне досягнення і знову виграти турнір, що проходив у його рідному місті.

Нагадаємо, що до "Групи переможців" потрапили сім учасників, які виграли свої групи. Це Госейн Вафаеї, Сі Цзяхуей, Кайрен Вілсон, Марк Селбі, Метью Селт, Джадд Трамп і Сяо Годун. Кожен зіграв з кожним, і перші чотири учасники (згідно з розташуванням у турнірній таблиці) утворили півфінальні пари.

Цікаво, що у першому ж поєдинку зійшлися Кайрен Вілсон і Сяо Годун – учасники півфіналу German Masters, який пройшов лише за три дні до цієї зустрічі. До речі, китаєць взяв дивовижний реванш у переможця попереднього турніру – 3:0 – але сам до плейоф не потрапив, посівши п’яте місце.

Трамп – кращий. А Селбі – найкращий!

Кращим же на груповому етапі був Джадд Трамп. Вже в перший день він здобув 4 перемоги, забезпечивши собі місце у півфіналі. П’ятою перемогою гарантував собі перше місце у групі. А потім виграв і шостий поєдинок поспіль. Вафаеї та Вілсон здобули по три перемоги, проте іранець виграв більше партій, тому саме за цим показником посів третє місце, в той час як чинний чемпіон світу опинився на четвертому. А другим фінішував Селбі, причому в останньому матчі групового етапу (проти Сяо Годуна) він зумів оформити максимальний брейк.

Максимум став шостим в кар'єрі Марка, і він став восьмим гравцем в історії, хто досяг цього результату. До речі, на цьому ж турнірі до Селбі вже було дві максимальні серії – вони на рахунку Джека Джонса та Девіда Гілберта. І якщо вже говорити про сотенні брейки, то на даному турнірі їх було аж 177 – це абсолютний рекорд за всю історію снукеру. Тобто раніше на одному турнірі було максимум 159 сенчурі, і от даний показник перевищено "із запасом".

Останнім часом протистояння Джадда Трампа і Кайрена Вілсона стало чи не найпринциповішим. Проте цього разу боротьби не було. Трамп, який до цього виграв 6 матів поспіль, поступився у півфіналі – 0:3. Кайрен зробив 2 сенчурі, а ще одну партію виграв навіть попри брейк суперника у 56 очок. У іншому півфінальному поєдинку Селбі також не мав особливих проблем. Дві серії "120+" дозволили йому перемогти Вафаеї – 3:1.

Фінал очікувався неабиякою подією, проте став чи не найбільшим розчаруванням турніру. Селбі просто знищив Кайрен Вілсона. Страшно (чи соромно?) сказати, але найкраща серія чинного чемпіона світу у фіналі склала... 6 очок! Всього ж він зумів набрати 12... 52 хвилини знадобилося Селбі, щоб вдруге поспіль виграти турнір у рідному місці. 3:0, і Марк отримав також 25,8 тис. фунтів призових.

До речі, Вілсон, як фіналіст, "завдяки" особливому формату турніру став лише четвертим за сумою призових. Він пропустив поперед себе Трампа, а головне – Джека Джонса. Той встиг позмагатися у всіх семи попередніх групах (щоправда, у сьомій не дограв і знявся з турніру), зробив понад 30 сенчурі і загалом заробив 22,9 тис.

Що далі?

Завершився кваліфікаційний турнір на Welsh Open. На жаль, українці не змогли пробитися до основної сітки турніру. Юліан Бойко програв Лайаму Грехему (№81 світового рейтингу) – 3:4. Антон Казаков поступився Булчу Ревесу. А сам турнір стартує вже 10 лютого.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак