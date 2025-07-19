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Помер один із найвідоміших чеських гандболістів

Микола Дендак — 19 липня 2025, 16:53
Помер один із найвідоміших чеських гандболістів
Войтех Мареш
sport.cz

У 88-річному віці пішов у засвіти легендарний чеський гандболіст Войтех Мараш.

Про це повідомляє Sport.cz.

За збірну Чехословаччини виступав із кінця 1950-х до початку 1970-х. Ставав бронзовим призером чемпіонату світу (1964), двічі брав "срібло" (1961 та 1958), а в 1967 у складі національної команди виграв світову першість.

Загалом провів за збірну більше 100 поєдинків і тривалий час був лідером за цим показником.

Після завершення ігрової кар'єри Мареш також досяг успіху як тренер. Він привів чоловічу збірну Чехословаччини до шостого місця на Олімпійських іграх 1988 року в Сеулі, а під час своїх закордонних поїздок також опікувався розвитком гандболу в США та країнах Перської затоки.

Після розпаду країни Мареш очолював жіночі збірні Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, у віці 90 років помер ексфорвард Болоньї та Віченци Серхіо Кампані.

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