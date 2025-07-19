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Помер екснападник Болоньї та член Зали слави італійського футболу

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 14:18
Серхіо Кампані
La Repubblica

У віці 90 років помер ексфорвард Болоньї та Віченци Серхіо Кампані.

Про це повідомила пресслужба "россоблу".

Колишній футболіст виступав за Болонью з 1959 по 1961 рік та за 50 зіграних матчів забив 18 м'ячів. Свою кар'єру Кампані розпочинав та завершував у Віченці. 

Загалом за свою кар'єру нападник зіграв 289 поєдинків на професійному рівні, записавши на свій рахунок 64 голи.

Згодом Кампані заснував Асоціацію італійських футболістів, яка захищала права гравців. З 1968 по 2011 рік Серхіо був її президентом.

У 2017 році Кампані ввели до Зали слави італійського футболу.

Раніше повідомлялось про смерть ексфутболіста Ліона та збірної Франції, який вигравав Євро-1984.

Болонья помер Чемпіонат Італії, Серія А

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