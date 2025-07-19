Помер екснападник Болоньї та член Зали слави італійського футболу

У віці 90 років помер ексфорвард Болоньї та Віченци Серхіо Кампані.

Про це повідомила пресслужба "россоблу".

Колишній футболіст виступав за Болонью з 1959 по 1961 рік та за 50 зіграних матчів забив 18 м'ячів. Свою кар'єру Кампані розпочинав та завершував у Віченці.

Today, Bologna FC 1909 mourns the passing of Sergio Campana, who made 50 appearances for the Rossoblù between 1959 and 1961. The Club offers its deepest to condolences to his family. pic.twitter.com/pI1PVrYeM6 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 19, 2025

Загалом за свою кар'єру нападник зіграв 289 поєдинків на професійному рівні, записавши на свій рахунок 64 голи.

Згодом Кампані заснував Асоціацію італійських футболістів, яка захищала права гравців. З 1968 по 2011 рік Серхіо був її президентом.

У 2017 році Кампані ввели до Зали слави італійського футболу.

Раніше повідомлялось про смерть ексфутболіста Ліона та збірної Франції, який вигравав Євро-1984.