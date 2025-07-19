Помер екснападник Болоньї та член Зали слави італійського футболу
La Repubblica
У віці 90 років помер ексфорвард Болоньї та Віченци Серхіо Кампані.
Про це повідомила пресслужба "россоблу".
Колишній футболіст виступав за Болонью з 1959 по 1961 рік та за 50 зіграних матчів забив 18 м'ячів. Свою кар'єру Кампані розпочинав та завершував у Віченці.
Загалом за свою кар'єру нападник зіграв 289 поєдинків на професійному рівні, записавши на свій рахунок 64 голи.
Згодом Кампані заснував Асоціацію італійських футболістів, яка захищала права гравців. З 1968 по 2011 рік Серхіо був її президентом.
У 2017 році Кампані ввели до Зали слави італійського футболу.
Раніше повідомлялось про смерть ексфутболіста Ліона та збірної Франції, який вигравав Євро-1984.