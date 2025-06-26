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Визначився склад збірної України на матч Ліги нації проти Туреччини

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 18:20
Визначився склад збірної України на матч Ліги нації проти Туреччини
https://en.volleyballworld.com/

Головний тренер чоловічої національної збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився із гравцями, які розпочнуть у старті матч проти Туреччини.

Українці вийдуть на принциповий поєдинок Ліги Націй в тому ж складі, що і в попередніх матчах. Зокрема, у грі проти Франції, яку наша команда програла з рахунком 0:3.

Отже, збірна зіграє з турками у наступному складі:

Щитков (пасуючий) – Ковальов, Янчук (догравальники) – Семенюк, Коваль (центральні блокувальники) – Тупчій (діагональний)

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Раніше повідомлялося, що Україна втратила 4 позиції в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Франції. Наразі наша збірна посідає 11 місце, в активі українців 7 очок. 

Збірна України з волейболу Рауль Лосано Ліга націй

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