Не хочу такого життя для своєї дитини, – Терлюга висловилась про черговий обстріл Одеси
Українська каратистка Анжеліка Терлюга висловилась про чергову атаку окупаційних військ на цивільну інфраструктуру Одеси, свідком якої стала спортсменка.
Срібна призерка Олімпійських ігор опублікувала свою думку в Instagram Stories.
"Так страшно мені ще не було. Дуже близько та дуже гучно. Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу такого життя для своєї дитини. Співчуваю усім, хто сьогодні постраждав.
Я плачу від того, що відбувається. Ти сидиш на паркінгу із маленькою дитиною та собакою і не розумієш, що, як, куди, коли кінець. Де взяти сили та рішення", – написала Терлюга.
Зазначимо, що вчора, 3 березня, Росія атакувала Одесу за допомогою БПЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, а четверо людей зазнали поранень.
Нагадаємо, раніше Терлюга вперше стала мамою та розкрила ім'я дитини.