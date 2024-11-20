Українські каратисти – серед фаворитів першого командного Кубку світу

22-24 листопада в Памплоні (Іспанія) пройде перший командний чемпіонат світу з карате (друга назва – Кубок світу, офіційна назва – Karate World Cup National team championships). Чоловіча команда України візьме участь в турнірі з непоганими шансами на високий результат.

У змаганнях, що відбудуться у спорткомплексі Navarra Arena, візьмуть участь 80 атлетів з 43 країн світу. Вони боротимуться за медалі у чотирьох видах програми: командне ката – чоловіки та жінки, командне куміте – чоловіки та жінки.

Командне куміте вважається найцікавішим видом змагань на турнірах з карате. Команди традиційно називають стінками. Звісно, на татамі відбуваються двобої – послідовно, у чоловіків до трьох перемог однієї з команд(усього в команді 5 атлетів), у жінок – до двох(усього в команді – 3 атлетки).

Україна представлена тільки в одному виді – чоловіче командне куміте. Відбір на чемпіонат проводився на континентальних чемпіонатах. На Кубку світу виступатимуть 37 команд з Європи, 18 – з Азії, 12 – з Америки, 11 – з Африки, 2 – з Океанії. У травні 2024 року на першості Європи в хорватському Задарі українська чоловіча стінка здобула бронзу, а ось наші дівчата вибули після першого матчу та залишились без ліцензії на Кубок світу.

На груповому етапі збірна України виступатиме у групі D, де її суперниками будуть команди Йорданії, Тунісу, Словаччини та Колумбії.

У складі української стінки 8 спортсменів: Станіслав Горуна (Львів), Валерій Чоботар, Андрій Заплітний (обидва – Чернівці), Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Валерій Сонних, Максим Бугайов (всі – Київ). Наставник команди – головний тренер національної збірної України Микола Сіраковський. Другий тренер – Олександр Пікулін.

Нагадаємо, що чоловіча стінка України вигравала золото чемпіонату Європи (2023) та п’ять разів здобувала бронзу першості континенту (2017, 2018, 2021, 2022, 2024). Українська команда вже чимало років заслужено має статус фаворита будь-якого великого турніру

У складі команди є переможці та призери найбільших змагань: Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Всесвітніх та Європейських ігор, чемпіонатів Європи, етапів Прем’єр Ліги та Серії А.

Микола Сіраковський розповів напередодні від’їзду до Іспанії:

"Ми налаштовані на перемогу. Провели добрі збори на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Змагальний досвід останніх місяців – переможний. Але всі двадцять команд у Памплоні будуть боротися за максимальний результат, слабких груп та випадкових команд на турнірі немає. І команди нашої групи мають певний рівень та заслуги, легких матчів не буде. Ми з Олександром Пікуліним зробили повний аналіз всіх суперників з чотирьох команд нашої групи, сподіваємось, що ця інформація допоможе нашим спортсменам".

Матеріал створений за участю Української федерації карате