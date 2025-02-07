Мала статки 1,3 мільярди доларів: у 102-річному віці померла найвіковіша власниця спортивного клубу

Померла власниця клубу Національної футбольної ліги Чикаго Беарз Вірджинія Галас Маккаскі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Їй було 102 роки. За даними Forbes, її статок оцінюється в 1,3 млрд доларів.

Маккаскі була найвіковішою власницею організації в американському спорті. На чолі "ведмедів" вона стала в 1983 році, коли пішов з життя її тато.

42 роки – це рекорд для американського спорту, коли одна людина так довго є власником франшизи. Правда, останні 14 років справами клубу займався її син, Джордж Маккаскі, який тепер по спадковому праву стане власником Чикаго.

Беарз останній раз вигравали Супербоул ще в 1985 році. У 2006 році команда дійшла до фіналу, де поступилася Індіанаполіс Кольтс.

Нагадаємо, раптово пішов у засвіти 27-річний журналіст, який мав висвітлювати найближчий Супербоул між Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфією Іглз.