Перемога на ЧС і "срібло" Олімпійських ігор: померла відома білоруська спортсменка, яка не підтримувала Лукашенка

Відома білоруська метальниця списа Наталія Шиколенко пішла у засвіти в 60-річному віці.

Про це повідомляє БелТа.

У 1990-х роках вона була зіркою у своєму виді спорту. На Іграх-1992 року Наталія стала срібною призеркою. Через рік Шиколенко стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу.

Найбільший тріумф метальниця списа здобула в 1995 році, коли виграла чемпіонат світу.

Останніми роками Наталія сильно хворіла на діабет. Через хворобу рухалася на візку.

У 2020 році Наталія підтримувала людей під час протестів проти диктатора Олександра Лукашенка.

"Зовсім недавно у мене на вікні ще висів [біло-червоно-білий] прапор. А коли тут, проспектом, проходили мітинги, я прикріплювала прапор на наш снаряд, спис, виставляла його у вікно, розмахувала ним і так підтримувала людей. Всі кричали: "Долучайся!". Але мені не дозволяє здоров'я, а так, звичайно, теж виходила б. Коли почалося насильство на вулицях, я просто плакала", – зізнавалася вона тоді.

Нагадаємо, український метальник списа Артур Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру World Athletics в Токіо.