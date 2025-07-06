Померла легендарна українська шахістка Семенова

4 липня пішла з життя легендарна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова.

Про це повідомляє Федерація шахів України.

В її активі низка перемог та призових місць на змагань найвищого рівня. Зокрема, вона була чемпіонкою Всесвітньої жіночої шахової олімпіади (1984 рік) у складі збірної СРСР та срібною призеркою (1992 рік) у складі збірної України.

Також Семенова була чемпіонкою СРСР (1978 рік ) та чемпіонкою України (1997 рік), а також – стала першою чемпіонкою України з шахів за листуванням.

Найвищого показника у рейтингу шахісток Лідія Семенова досягла у січні 1985 року, коли займала 7 місце у світовому рейтингу шахісток.

Раніше помер колишній головний тренер збірної України з гірських лиж Сергій Мілько.