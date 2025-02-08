Колишній суддя CAS прокоментував, чи може Сіннер отримати діскваліфікацію за знайдений у його аналізах допінг

Анджело Касселла, італійський юрист, експерт у галізу спортивного права та колишній суддя Спортивного арбітражного суду в Лозанні, в інтерв'ю виданню L'identitá розповів про шанси першої ракетки світу Янніка Сіннера отримати дискваліфікацію за допінг, знайдений у його організмі.

"Позитивний результат, отриманий під час аналізу зразків, взятих у Янника Синнера, може призвести до дискваліфікації, оскільки результати аналізів об'єктивні, отже, це однозначний результат", – заявив 59-річний юрист.

16 та 17 квітня швейцарський суд розглядатиме справу Сіннера, допінг-проба якого дала позитивний результат на клостебол — анаболічний стероїд, який використовується спортсменами для підвищення фізичної працездатності.

Касселла стверджує, що мізерна кількість забороненої речовини, знайденої у пробі спортсмена, не вплине на остаточне рішення:

"Кількість клостеболу тут ні до чого. Як зазначено в апеляції, Сіннер не звинувачується в недобросовісності, яка могла б спричинити дискваліфікацію на термін до 4 років. Проте заборонена речовина потрапила до його організму під час масажу, який робив фізіотерапевт Джакомо Нальді, що обробляв рану спреєм, купленим спортивним тренером Умберто Феррарою в аптеці в Болоньї. Однак Сіннеру доведеться подолати недбалість, у якій його звинувачують, оскільки спортсмен також несе відповідальність за дії своєї команди. З цієї причини WADA, подавши апеляцію до CAS, просить про дискваліфікацію терміном від 1 до 2 років.

Той факт, що кількість допінгу не вплинула на спортивні результати Синнера, не береться до уваги під час призначення дискваліфікації. Якщо анаболічний стероїд заборонений до прийому і він присутній в організмі спортсмена, це об'єктивний факт і може спричинити санкції.

Якщо тільки не виникнуть обставини, подібні до тих, що були у колишнього гравця Аталанти Хосе Луїса Паломіно, який заразився, погладивши свого собаку, якого без його відома лікували маззю на основі допінгових препаратів. Однак, на думку Сіннера, саме його співробітники заразили його, і спортсмена може бути притягнуто до відповідальності за це. Ще однією обставиною, яка відрізняється від інших випадків, є те, що Сіннер жодного разу не пропустив жодного турніру, тоді як у випадках з футболістами Паломіно та гравцем Ювентуса Погба вони були негайно відсторонені. Таким чином, справа Сіннера може розглядатися на кількох рівнях, залежно від того, який із них візьме гору".

Нагадаємо, що у жовтні Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством проти Янніка Сіннера, Міжнародного тенісного агентства та Міжнародної федерації тенісу. У апеляції WADA просить винести нове рішення про те, що Сіннер вчинив два порушення антидопінгових правил.