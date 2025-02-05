3 Олімпіади та 3 медалі на чемпіонатах світу: помер відомий чеський веслувальник

Пішов з життя чеський веслувальник Іржі Чтвртечка. Йому було 82 роки.

Про це повідомив Олімпійський комітет Чехії.

Він представляв країну на трьох Іграх поспіль (1968, 1972 та 1976). На першій для себе Олімпіаді, яку приймало місто Мехіко, він фінішував четвертим у спринті на каное на 1000 м. Через чотири роки у цій дисципліні він показав 7-й результат, а на ОІ-1976 фінішував шостим.

Іржі міг представляти країну на Олімпійських іграх 1964 року, але незадовго до стартів його здоров'я погіршилося через жовтяницю.

Протягом кар'єри також здобув срібло та дві бронзи чемпіонату світу, а також кілька разів вигравав національну першість.

Нагадаємо, пішла у засвіти мама легендарного гольфіста Тайгера Вудса.