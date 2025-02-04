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Вона була моїм найбільшим фанатом: Тайгер Вудс повідомив про смерть матері

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 23:08
Вона була моїм найбільшим фанатом: Тайгер Вудс повідомив про смерть матері
Тайгер Вудс
Instagram

Один із найпопулярніших гольфістів світу Тайгер Вудс повідомив про смерть своєї матері.

Про це він написав у себе в соцмережах.

Причини смерті він не вказав. Култіді Вудс було 78 років. Батько Тайгера помер у 2006 році після боротьби з раком.

"Зі щирим сумом хочу повідомити, що моя дорога мама, Култіда Вудс, померла сьогодні рано вранці.

Моя мати уособлювала саму силу природи, її дух було не зламати. Вона вміла швидко виправити все у світі і завжди любила посміятися. Вона була моїм найбільшим фанатом, підтримувала мене найсильніше. Без неї я не зміг би досягти нічого з того, чого досяг у житті", – написав спортсмен.

Слова співчуття гольфісту висловив і президент США Дональд Трамп.

Тайгер Вудс входить до списку найбагатших спортсменів світу. Ще 2022 року видання Forbes включило його до списку мільярдерів. Тайгер більшу частину свого доходу отримав завдяки перемогам на турнірах PGA та рекламним контрактам із різними брендами та компаніями.

Нагадаємо, сьогодні пішов у засвіти легенда футбольного Сантоса Антоніо Ліма.

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