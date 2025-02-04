Вона була моїм найбільшим фанатом: Тайгер Вудс повідомив про смерть матері

Один із найпопулярніших гольфістів світу Тайгер Вудс повідомив про смерть своєї матері.

Про це він написав у себе в соцмережах.

Причини смерті він не вказав. Култіді Вудс було 78 років. Батько Тайгера помер у 2006 році після боротьби з раком.

"Зі щирим сумом хочу повідомити, що моя дорога мама, Култіда Вудс, померла сьогодні рано вранці. Моя мати уособлювала саму силу природи, її дух було не зламати. Вона вміла швидко виправити все у світі і завжди любила посміятися. Вона була моїм найбільшим фанатом, підтримувала мене найсильніше. Без неї я не зміг би досягти нічого з того, чого досяг у житті", – написав спортсмен.

It is with heartfelt sadness that I want to share that my dear mother, Kultida Woods, passed away early this morning. My Mom was a force of nature all her own, her spirit was simply undeniable. She was quick with the needle and a laugh. She was my biggest fan, greatest supporter,… pic.twitter.com/RoKd0fsM9J — Tiger Woods (@TigerWoods) February 4, 2025

Слова співчуття гольфісту висловив і президент США Дональд Трамп.

Тайгер Вудс входить до списку найбагатших спортсменів світу. Ще 2022 року видання Forbes включило його до списку мільярдерів. Тайгер більшу частину свого доходу отримав завдяки перемогам на турнірах PGA та рекламним контрактам із різними брендами та компаніями.

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