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На війні загинув український веслувальник, який здобував медалі на чемпіонатах Європи

Руслан Травкін — 29 жовтня, 21:39
На війні загинув український веслувальник, який здобував медалі на чемпіонатах Європи
Даниїл Єгоров
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На війні з російськими окупантами загинув Даниїл Єгоров, член національної збірної України з академічного веслування.

Про це повідомила пресслужба Федерації академічного веслування України.

Вказано, що він загинув в бою за Україну 28 жовтня 2024 року під селищем Нью-Йорк, Донецька область.

З першого дня вторгнення Даниїл воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку "Азов".

24-річний спортсмен та воїн народився у селі Матвіївка, Запорізька область. Представляв Україну на міжнародних змаганнях. Даниїл був бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року та срібним призером чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року.

За свої подвиги на фронті отримав почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест" (06.09.2023) та "За збереження життя" (30.01.2024).

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