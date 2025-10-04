Колишній гравець НФЛ, який є рідним братом зірки UFC, помер у 39-річному віці
Артур Джонс
x.com/espn
Артур Джонс, захисник, який провів чотири сезони в НФЛ за Балтимор та вигравав Супербоул із Рейвенс, помер. Йому було 39 років. У своїх оголошеннях ні університет Сірка'юз, ні команда Рейвенс не назвали причину смерті.
Про це повідомляє AP News.
"Присутність Артура була подарунком для кожного, кого він зустрічав. Його широка, яскрава посмішка, заразлива енергія та вічний позитив створювали присутність, яка постійно підбадьорювала інших", – сказав генеральний менеджер Балтимора Ерік ДеКоста.
Джонса було обрано у п'ятому раунді драфту 2010 року. У складі "воронів" він виграв Супербоул-2013.
Артур був старшим братом колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса та колишнього захисника клубів НФЛ Чандлера Джонса, чотириразового учасника Pro Bowl та переможця Супербоулу в складі Петріотс.