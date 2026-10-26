Покрова АМП посіла 5 місце в дебютній Лізі чемпіонів

Львівська Покрова АМП, яка стала першим українським клубом-учасником Ліги чемпіонів EAFF (Європейської федерації ампфутболу), посіла 5 місце на турнірі.

Ліга чемпіонів з ампфутболу 2026 року проходила з 23 по 25 жовтня в італійському місті Фано. Це вже сьомий розіграш цього єврокубка.

У турнірі взяли участь 6 команд – переможців своїх національних чемпіонатів. Український клуб провів на турнірі три поєдинки.

У першому турі групового етапу львів'яни розгромно поступилися майбутньому переможцю турніру – польській Віслі Краків (0:6). Однак уже у другій грі проти іспанського Реала Бетіса українці проявили характер.

Після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, проте зуміли відігратися. Спочатку Олександр Говоруха довгою передачею знайшов Дмитра Куця, який забив перший в історії українського ампфутболу гол у Лізі чемпіонів. А згодом Дмитро Щегельський зрівняв рахунок – 2:2.

Попри нічию з "Реалом Бетісом", львів'яни не змогли вийти до півфіналу. Після перемоги "Вісли" над іспанцями з рахунком 2:0 українська команда отримала шанс поборотися у втішному матчі за п'яте місце.

Суперником "Покрови АМП" став АФК "Тбілісі" – семиразовий чемпіон Грузії. У заключному матчі львів'яни здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0. Голами відзначилися Сергій Звєков, Микола Гатала, Дмитро Щегельський та Олександр Говоруха.

"Ліга чемпіонів – те, про що ми всі говорили, те, до чого ми готувалися і куди хотіли потрапити. Тут ми відчули надпотужну підтримку від української спільноти у Фано. Дякуємо! Справді – нас підтримували так само гучно, як і господарів турніру – італійців. Відчували себе, як на домашньому стадіоні", – сказав гравець Покрови АМП, ветеран російсько-української війни, гравець збірної України з ампфутболу Микола Гатала.

Переможцем Ліги чемпіонів EAFF 2026 року стала краківська "Вісла". Друге місце посів італійський "Спортинг", а третє – іспанський "Реал Бетіс".

Наступним випробуванням для українських ампфутболістів стане чемпіонат світу, який відбудеться в Мексиці 13-22 листопада. Основу збірної України складають гравці та тренерський штаб львівської Покрови АМП.

Нагадаємо, нещодавно Покрова АМП удруге поспіль виграла чемпіонат України з ампфутболу.