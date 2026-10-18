Покрова АМП удруге поспіль виграла чемпіонат України з ампфутболу

В Україні визначився переможець другого в історії чемпіонату з ампфутболу. Чемпіонство захистила команда Покрова АМП, яка пройшла весь сезон без жодної поразки.

Упродовж турніру вона здобула 12 перемог і двічі зіграла внічию. Загальний баланс голів 40:3.

Турнірна таблиця УАФ

Призерами також стали Хрестоносці та МСК Дніпро. Вони посіли друге та третє місця відповідно.

Нагадаємо, що в першому чемпіонському сезоні Покрова АМП також не зазнала жодної поразки в сезоні. Вона також є чинним переможцем Кубку України.