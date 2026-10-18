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Покрова АМП удруге поспіль виграла чемпіонат України з ампфутболу

Денис Іваненко — 18 жовтня 2026, 17:01
Покрова АМП удруге поспіль виграла чемпіонат України з ампфутболу
Покрова АМП
Львівська міська рада

В Україні визначився переможець другого в історії чемпіонату з ампфутболу. Чемпіонство захистила команда Покрова АМП, яка пройшла весь сезон без жодної поразки.

Упродовж турніру вона здобула 12 перемог і двічі зіграла внічию. Загальний баланс голів 40:3.

Турнірна таблиця
Турнірна таблиця
УАФ

Призерами також стали Хрестоносці та МСК Дніпро. Вони посіли друге та третє місця відповідно.

Нагадаємо, що в першому чемпіонському сезоні Покрова АМП також не зазнала жодної поразки в сезоні. Вона також є чинним переможцем Кубку України.

Покрова АМП чемпіонат України з ампфутболу

Покрова АМП

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