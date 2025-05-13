УАФ планує провести чемпіонат України з ампфутболу: відомі деталі

Українська асоціація футболу планує вже цього року запустити чемпіонат України з ампфутболу. Запуск очікується в кінці літа або восени, саме змагання триватиме 2,5 місяці.

Про це в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила Олена Балбек, радниця президента УАФ з питань комунікації та соціальних проєктів.

"В кінці літа/восени ми плануємо запустити чемпіонат. Це буде повноцінний чемпіонат з ампфутболу. Цього ще не було в Україні, але в ряді європейських країн він вже проводиться і доволі ефективно. В нас великий потенціал для того, щоб чемпіонат розростався, бо команд буде тільки більше, і їм дуже хочеться вже зараз змагатися, а не лише тренуватися. Цей турнір триватиме десь 2,5 місяці. Над планом та регламентом зараз ведеться робота, але чемпіонат вже внесли в календар подій в Міністерстві ветеранів", – сказала Олена Балбек.

Зазначимо, що нещодавно завершився Весняний кубок Ліги дужих серед українських команд з ампфутболу. Переможцем став колектив Покрова АМП, який у фіналі переграв Шахтар Сталеві.

Також стало відомо, що 10-річний Михайлик, апмфутболіст команди Покрови, поїде до Мюнхена на відкриття фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером, та буде серед дітей, що виводитимуть команди на поле.