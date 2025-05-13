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УАФ планує провести чемпіонат України з ампфутболу: відомі деталі

Микола Дендак — 13 травня 2025, 20:31
УАФ планує провести чемпіонат України з ампфутболу: відомі деталі
Олена Балбек
ФК Шахтар

Українська асоціація футболу планує вже цього року запустити чемпіонат України з ампфутболу. Запуск очікується в кінці літа або восени, саме змагання триватиме 2,5 місяці.

Про це в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила Олена Балбек, радниця президента УАФ з питань комунікації та соціальних проєктів.

"В кінці літа/восени ми плануємо запустити чемпіонат. Це буде повноцінний чемпіонат з ампфутболу. Цього ще не було в Україні, але в ряді європейських країн він вже проводиться і доволі ефективно.

В нас великий потенціал для того, щоб чемпіонат розростався, бо команд буде тільки більше, і їм дуже хочеться вже зараз змагатися, а не лише тренуватися. Цей турнір триватиме десь 2,5 місяці. Над планом та регламентом зараз ведеться робота, але чемпіонат вже внесли в календар подій в Міністерстві ветеранів", – сказала Олена Балбек.

Зазначимо, що нещодавно завершився Весняний кубок Ліги дужих серед українських команд з ампфутболу. Переможцем став колектив Покрова АМП, який у фіналі переграв Шахтар Сталеві.

Також стало відомо, що 10-річний Михайлик, апмфутболіст команди Покрови, поїде до Мюнхена на відкриття фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером, та буде серед дітей, що виводитимуть команди на поле.

Українська асоціація футболу (УАФ) Покрова АМП ампфутбол

ампфутбол

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