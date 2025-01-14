Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Плейоф НФЛ: Ремс шокували Міннесоту

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 07:28
Плейоф НФЛ: Ремс шокували Міннесоту
x.com/RamsNFL

У ніч із 13 на 14 січня відбувся заключний матч раунду вайлд-кард плейоф Національної футбольної ліги.

Гра завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 27:9.

Матч мав проходити у Лос-Анделесі, але через лісові пожежі гру прийняла арена "Стейт Фарм Стедіум" у місті Глендейл, Арізона.

Міннесота завершила регулярний сезон із результатом 14-3 і, певно, була фаворитом, але "вікінги" провалили першу половину – 3:24. У другій половині футболісти гостей не особливо старалися у нападі, але їхній захист був на висоті.

НФЛ-2024 – плейоф
14 січня

Міннесота Вайкінгз – Лос-Анджелес Ремс 9:27 (0:10, 3:14, 6:3, 0:0)

Вирішальний епізод у грі:

Атака Міннесоти допускає фамбл, гравець гостей Джаред Верс впевнено пробігає більшу половину поля і заносить м'яч у залікову зону.

Читайте також :
Відео Домінація Чіфс, неймовірні Лайонс і фактор сенсації: прев’ю плейоф НФЛ
НФЛ результати матчів Американський футбол

НФЛ

Плейоф НФЛ: Баффало впевнено здолав Денвер, Іглз не мали проблем із Грін-Бей
Плейоф НФЛ: Балтимор не мав проблем із Піттсбургом, Х'юстон переграв Чарджерс
Домінація Чіфс, неймовірні Лайонс і фактор сенсації: прев’ю плейоф НФЛ
ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ
Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ

Останні новини