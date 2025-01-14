Плейоф НФЛ: Ремс шокували Міннесоту

У ніч із 13 на 14 січня відбувся заключний матч раунду вайлд-кард плейоф Національної футбольної ліги.

Гра завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 27:9.

Матч мав проходити у Лос-Анделесі, але через лісові пожежі гру прийняла арена "Стейт Фарм Стедіум" у місті Глендейл, Арізона.

Міннесота завершила регулярний сезон із результатом 14-3 і, певно, була фаворитом, але "вікінги" провалили першу половину – 3:24. У другій половині футболісти гостей не особливо старалися у нападі, але їхній захист був на висоті.

НФЛ-2024 – плейоф

14 січня

Міннесота Вайкінгз – Лос-Анджелес Ремс 9:27 (0:10, 3:14, 6:3, 0:0)

Вирішальний епізод у грі:

Атака Міннесоти допускає фамбл, гравець гостей Джаред Верс впевнено пробігає більшу половину поля і заносить м'яч у залікову зону.