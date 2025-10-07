Філадельфія та Баффало програли, епічна кінцівка між Канзасом і Джексонвіллем: підсумки 5 тижня НФЛ-2025

Завершився п'ятий тиждень у Національній футбольній лізі сезону‑2025

Канзас після хорошого відрізку спіткнувся на Джегуарз. Особливо яскравим (а місцями навіть комічним) вийшов вирішальний тачдаун господарів. Переможна серія Філадельфії перервалася. Баффало також залишило поле в статусі переможених. Тож у лізі більше немає команд, які не програвали жодного матчу.

"Чемпіон" виділяє найголовніше з Week №5.

14:0. Pick-Six. Лоуренс падає, встає, біжить – і…

Канзас добряче лихоманило ще до старту сезону – три поразки у передсезонці, потім 0-2 на початку чемпіонату. Здавалося, перемоги над Джаянтс і Рейвенс стабілізували ситуацію. Але Week 5 знову оголив проблеми.

На шляху – Джексонвілл, яким третій рік керує Даг Педерсон – тренер, що приводив Філадельфію до Супербоулу‑2018. Минулого року "Ягуари" провалили сезон (4–13), але тепер стартували впевнено – 3 перемоги в 4 матчах.

Та фаворитом, звісно, був Канзас. І початок це підтвердив – 14:0 до середини другої чверті. Але "флоридські котики" не здалися й вийшли на вирішальну чверть уже в статусі лідерів.

А далі – момент, який перевернув усе. За рівного рахунку "вожді" наблизилися до енд-зони. І замість звичного закінчення драйву – Pick-Six! Дівіан Ллойд перехопив пас Патріка Махоумса і проніс м'яч усі 99 ярдів. І хоч кілька гравців Канзаса вже майже дістали його, він добіг спринт.

DEVIN LLOYD 99-YARD PICK SIX ON MAHOMES 😱😱😱



Watch Chiefs-Jaguars on ABC, ESPN and the ESPN App pic.twitter.com/Sa0xPwXAkB — ESPN (@espn) October 7, 2025

Фінал – як омаж до Роккі Бальбоа чи кульмінація класичного спортивного фільму, де головний герой перемагає незважаючи на негаразди. Тревор Лоуренс, квотербек Джексонвілла, приймає пас, підслизається, падає, але встає й таки заносить м’яч у залікову зону! Його офенсів лайн заслуговує премію – вони тримали оборону Канзасу стіною.

Канзас – 2:3. Далі – надважкий бій проти Детройт Лайонс. Можливо, саме він стане ключовим для всієї першої половини сезону.

most hilarious game winning TD in NFL history



pic.twitter.com/lIlbyqRXNY — Warren Sharp (@SharpFootball) October 7, 2025

TREVOR LAWRENCE.



HOW DID HE STAY ON HIS FEET??



UNREAL 🤯🤯pic.twitter.com/hu0CBJTTZp — MLFootball (@_MLFootball) October 7, 2025

God among us? No. Філадельфія та Баффало більше не непереможні

Перед Week 5 лише Філадельфія та Баффало залишалися з нулем у графі поразок. І синхронно втратили свою "честь".

Баффало програє вдома – і це шок. По-перше, Патріотс вже давно не викликають страху після ери Тома Бреді. По-друге – команда Біллс виглядала потужною й стабільною. Але...

I can’t stop watching this throw.



Drake Maye is going to be the face of the league. pic.twitter.com/Cf1xrSmFFa — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 6, 2025

Героєм став Дрейк Мейє, новий надія "патріотів", якого обрали під третім піком драфту‑2023. Саме він організував переможний драйв наприкінці гри. А ще – Стефон Діггз, екс-лідер Баффало, сьогоднішній герой суперника. Він упіймав 10 із 12 пасів на 146 ярдів, чим доклався до перемоги над своєю колишньою командою.

Over first 18 career regular-season games



Tom Brady:

319/494

3,412 passing yards

23 TDs, 13 INTs



Drake Maye:

338/491

3,527 passing yards

22 TDs, 12 INTspic.twitter.com/G5RWZw7kWY — Underdog NFL (@UnderdogNFL) October 6, 2025

Філадельфія ж поступилася більш міцному, ніж Нью-Інгленд Денверу – 17:21. Це перша поразка "орлів" у сезоні й кінець домашнього win-streak’у, що тривав 10 матчів.

Ключовий момент – двопунктова конверсія від Бронкос за рахунку 16:17. Вона вдалася. А молодий квотербек Бо Нікс виглядав справжнім лідером: 242 ярди, один тачдаун, без втрат м’яча. Надійно, спокійно, впевнено.

Без Джексона справи кепські

Як поп-музику складно уявити без Майкла Джексона, так і гру Балтимора – без його тезки Ламара.

Тиждень тому один із найкращих квотербеків ліги не дограв зустріч проти Канзаса. Були чутки, що він нібито симулював, адже вечір видався провальним – але ні, це було справжнє пошкодження. Тому "ворони" змушені були грати з Тексанс без свого лідера.

Х’юстон торік пробився до плейоф, але в цьому сезоні починав скромно – з показником 1-3. Однак у цьому матчі вони показали, чому квотербеки отримують шалені зарплати й чому їх називають "мозком" команди.

Сі Джей Страуд набрав 244 ярди пасом і записав на свій рахунок 4 тачдауни. Загалом атака Х’юстона набрала 44 очки – Балтимор відповів лише 10.

The Ravens fall to 1-4 after getting BLOWN out by the Texans 😳



Are the playoffs looking like a long shot with all their injuries? pic.twitter.com/rnD5gBdQRJ — Yahoo Sports (@YahooSports) October 5, 2025

Далі Балтимор чекає зустріч з Лос-Анджелес Ремс. У разі поразки може скотитися до 1-5. Тепер кожний програш ставить під сумнів шанси "воронів" на плей-оф.

Пропускати 35,4 очки за гру – це геть слабко, рівень студентської команди. Джону Харбо та його координаторам саме над цим варто ламати голову.

Битва двох йокодзун

Ковбойс сьогодні не вражають. Це той випадок, коли репутація, історія та ціна франшизи аж ніяк не відповідають результатам.

У тижні №5 їх суперником були Джетс – і це був чудовий шанс "техасцям". "Реактивні" знову підтвердили свій статус: інкомпліти, "дірява" оборона, провали в наборі ярдів. Все йде погано.

New season, same old Jets pic.twitter.com/Af4vv2IhbG — Simpsons NFL (@TheSimpsonsNFL) October 5, 2025

Дак Прескотт (237 ярдів пасом) і ранінбек Джавонте Вільямс скористалися слабкостями суперника й привели свою команду до перемоги. У коментарях після гри Аарон Гленн закликав до терпіння, мовляв, перебудова займе час. Але вболівальники Джетс, які не бачили плейоф уже понад десять років, починають закликати до змін.

Битва двох йокодзун. Версія 2.0

Минулий тиждень "дельфіни" здобули першу перемогу, здолавши… Джетс. Який поворот, правда?

NFL teams when they see the Jets on their schedule: pic.twitter.com/6bbrSSvKTF — Sleeper (@SleeperHQ) October 6, 2025

У цей раз вони зустрілися з іншим творцем мемів НФЛ — Кароліною. Але "пантери" довели, що цього року не є просто хлопчиками для побиття. Особливо відзначається Брайс Янг, який після непростої першої кампанії починає знаходити ритм, впевненість і сміливість.

Шанси Майка Макденіела зберегти посаду з кожним матчем стають дедалі меншими. Попереду – домашня гра з міцними Чарджерс. Не виключено, що після цього відбудуться зміна тренера Маямі.

Історія попелюшки триває

Кольтс здивували початком – 3-0. Такого старту не було з 2009 року, і ніхто його не очікував. Потім "барани" з Лос-Анджелесу охолодили їхній запал.

Але Деніел Джонс і його команда знову шокують. Рейдерс – міцний горішок, але перемогти їх з рахунком 40:6 – це уже заслуговує на окремий комплімент.

Враховуючи кризу Балтімора, нестабільність Канзаса, травму Барроу в Цинциннаті – чому б і не виходу в плей-оф напряму? Останній раз Індіанаполіс виходив туди ще в 2018-му.

Турнірна таблиця

Що далі?

Шостий тиждень відкриває гра Джаянтс – Іглз. Здається, чинному чемпіону після поразки треба буде реабілітовуватися. Але, відверто кажучи, Херст, Барклі, Баун та інші мали втрачати раніше. Апсету не прогнозую, але "гіганти" точно матимуть настрій з пісні Святослава Вакарчука про не бажання здаватися без бою.

Найцікавішими мають бути протистояння Тампа-Бей vs Сан-Франциско та Канзас vs Детройт.

Бейкер Мейфілд веде Бакканірз високо – 4-1 у результаті 1283 ярди, 10 тачдаунів і лише 1 втрата. У 49ers велика кількість травм, але Брок Перді та Крістіан Маккефрі ще тримають команду серед фаворитів.

Ну й звичайно – Канзас і Детройт. Ден Кемпбелл і його "леви" другий рік поспіль зачаровують грою. Чіфс вже точно не на піку, але й далекими від провалу не виглядають.

Канзасу прогнозували боротьбу з Балтімором за лідерство АФК. У разі невдачі – є великий шанс зрівнятися з "воронами", але є нюанс...