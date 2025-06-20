Новозеландський чемпіон зимової Олімпіади завершив кар'єру в 23-річному віці

Чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні Ніко Портеус у дисципліні лижний хафпайп не буде виступати на Олімпіаді в Мілані. Він заявив, що взагалі не планує виступати на професійному рівні, але продовжить займатися своїм видом спорту заради хобі.

Слова Ніко передає NBC. Деталі додає Rnz.co.nz.

"Я займаюся лижним спортом з 10 років, а зараз мені 23. Зі зміною часу та віку змінюються й погляди. Ти змінюєшся як особистість. Саме тоді ти найбільше розвиваєшся. Для мене це зростання певним чином означало втрату змагальної пристрасті. Я все ще люблю кататися на лижах і хочу продовжувати кататися на лижах якнайкраще та розширювати межі можливого в цьому виді спорту. Зрештою, я готовий до чогось нового. Як це виглядатиме, я не зовсім впевнений, але протягом останніх кількох сезонів мені подобалося знімати відео та створювати їх, а також працювати над спорядженням та дизайном", – сказав Портеус.

У 2018 році Портеус здобув бронзу у хафпайпі під час свого дебюту на Олімпіаді, ставши у 16 ​​років наймолодшим лижником, який виграв олімпійську медаль, та наймолодшим спортсменом Нової Зеландії, який виграв медаль зимових чи літніх Олімпійських ігор.

Востаннє Портеус брав участь у Кубку світу у вересні 2024 року в Новій Зеландії, посівши 31-ше місце.

За кар'єру спортсмен двічі перемагав у X Games Aspen у 2021 та 2022 роках, а також ставав чемпіоном світу.

Хафпайп – це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Нагадаємо, легендарний гірськолижник Марсель Хіршер вирішив залишитися у спорті ще на один сезон.