Визначилось місце проведення зимової Олімпіади-2030

Зимові Олімпійські ігри-2030 пройдуть у французьких Альпах.

Про відповідне рішення повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

Ігри відбудуться на частині найбільшого у світі з'єднаного гірськолижного регіону, який охоплює 600 км трас між Куршевелем, Мерібелем і Валь-Торенсом.

Спортивні змагання будуть організовані у чотирьох кластерах — у Верхній Савойї, Савойї, Бріансоні та Ніцці, від Женевського озера до Середземного моря, щоб залучити якомога більше наявних об'єктів.

The French Alps will host the next Olympic and Paralympic Winter Games, after #MilanoCortina2026!



Cast your eyes on those snowy mountains. 🏔️😍



Most ice sports will be held in Nice! ❄️⛸️#FrenchAlps2030 #AlpesFrançaises2030 @FranceOlympique @FRAparalympique pic.twitter.com/jEGq03bzI3 — The Olympic Games (@Olympics) July 24, 2024

Олімпійські ігри пройдуть з 8 до 24 лютого 2030 року. Це четверті Ігри, які проходитимуть у Франції. У 1924 році Олімпіада пройшла у Шамоні, у 1968-му — в Греноблі, а у 1992-му — в Альбервілі.

Зазначимо, що у 2026 році змагання пройдуть в італійських містах, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.