Зовсім не реалізувався і ще й програв, хоч і перебував у своїй найкращій формі: Дорощук – про "срібло" на ЧЄ-2026

Український легкоатлет Олег Дорощук прокоментував свою срібну медаль, яку він здобув у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026, зазначивши, що перебував у своїх найкращих кондиціях, проте все одно не зміг реалізуватися, й тепер він хоче лише повернутися до тренувань.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Зараз я, мабуть, в одній з найкращих своїх спортивних форм, але зовсім не реалізувався і ще й програв. Зараз у мене одне бажання – повернутись до тренувань. Ше є змагання, хочу встановити особистий рекорд, до якого прагну. Форма дуже класна. Стрибаю без техніки, без попадань у себе, як би могли і 2.30 м, і 2.27 м. Але якби робив це правильно, то результат був би набагато вищим. Це мене і засмучує – що не можу зараз зробити той стрибок, який хочу, для нормального результату".

Нагадаємо, що Дорощук поступився досвідченому чемпіону Олімпійських ігор 2021 року Джанмарко Тамбері у боротьбі за "золото" на цьогорічній континентальній першості, не подолавши 2.32-метрову планку.